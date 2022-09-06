Скончался комендант Бердянска, раненный при взрыве

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От машины Бардина практически ничего не осталось Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Комендант Бердянска Артем Бардин, раненный при взрыве 6 сентября, скончался от полученных травм. Об этом сообщает telegram-канал «Vоенкор Котенок Z».

Бардин был ранен при взрыве его автомобиля сегодня в центре Бердянска. В тяжелом состоянии коменданта госпитализировали. Член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что взрыв расценивается как теракт и указал на причастность к нему украинских диверсантов. От взрыва пострадали также три гражданских автомобиля.

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Комендант Бердянска Артем Бардин, раненный при взрыве 6 сентября, скончался от полученных травм. Об этом сообщает telegram-канал «Vоенкор Котенок Z». Бардин был ранен при взрыве его автомобиля сегодня в центре Бердянска. В тяжелом состоянии коменданта госпитализировали. Член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что взрыв расценивается как теракт и указал на причастность к нему украинских диверсантов. От взрыва пострадали также три гражданских автомобиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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