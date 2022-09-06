Скончался комендант Бердянска, раненный при взрыве 06 сентября 2022 в 21:20 Размер текста - 17 + От машины Бардина практически ничего не осталось Фото: telegram-канал Владимира Рогова новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Комендант Бердянска Артем Бардин, раненный при взрыве 6 сентября, скончался от полученных травм. Об этом сообщает telegram-канал «Vоенкор Котенок Z». Бардин был ранен при взрыве его автомобиля сегодня в центре Бердянска. В тяжелом состоянии коменданта госпитализировали. Член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что взрыв расценивается как теракт и указал на причастность к нему украинских диверсантов. От взрыва пострадали также три гражданских автомобиля. Комендант Бердянска Артем Бардин, раненный при взрыве 6 сентября, скончался от полученных травм. Об этом сообщает telegram-канал «Vоенкор Котенок Z». Бардин был ранен при взрыве его автомобиля сегодня в центре Бердянска. В тяжелом состоянии коменданта госпитализировали. Член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что взрыв расценивается как теракт и указал на причастность к нему украинских диверсантов. От взрыва пострадали также три гражданских автомобиля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям