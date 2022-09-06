В Запорожье опровергли информацию о гибели коменданта Бердянска

Артем Бардин получил тяжелые ранения при взрыве его автомобиля
Информация о смерти коменданта Бердянска Артема Бардина, тяжело раненного при взрыве, не подтвердилась. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожья Владимира Рогов.
«Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив. Врачи продолжают бороться за его жизнь», — сообщил Рогов в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что ранения Бардина оказались не совместимы с жизнью. Комендант Бердянска был госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва его автомобиля возле администрации Бердянска 6 сентября. Власти Запорожской области расценили ЧП как теракт.
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