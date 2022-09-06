06 сентября 2022

В Запорожье опровергли информацию о гибели коменданта Бердянска

Член ГСА Запорожья Рогов сообщил, что комендант Бердянска жив
© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Бардин получил тяжелые ранения при взрыве его автомобиля Фото:

Информация о смерти коменданта Бердянска Артема Бардина, тяжело раненного при взрыве, не подтвердилась. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожья Владимира Рогов.

«Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив. Врачи продолжают бороться за его жизнь», — сообщил Рогов в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что ранения Бардина оказались не совместимы с жизнью. Комендант Бердянска был госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва его автомобиля возле администрации Бердянска 6 сентября. Власти Запорожской области расценили ЧП как теракт.

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Информация о смерти коменданта Бердянска Артема Бардина, тяжело раненного при взрыве, не подтвердилась. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожья Владимира Рогов. «Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив. Врачи продолжают бороться за его жизнь», — сообщил Рогов в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что ранения Бардина оказались не совместимы с жизнью. Комендант Бердянска был госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва его автомобиля возле администрации Бердянска 6 сентября. Власти Запорожской области расценили ЧП как теракт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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