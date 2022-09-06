В Пентагоне признались, что помогают Украине в воздушном пространстве

06 сентября 2022 в 22:02 Размер текста - 17 +

В США признали господство России в небе в спецоперации на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон поддерживает Украину в воздушном пространстве, чтобы обеспечить борьбу с господством России на этой территории. Такое заявление сделал генерал США, заместитель начальника штаба ВВС Клинтон Хайнот. «Наши военные должны убедительно демонстрировать, в особенности России и Китаю, что мы можем противодействовать необходимым им вещам для достижения успеха. Случай с Украиной открыто продемонстрировал противодействие доминированию (России) в воздухе», — отметил он на конференции Атлантического совета, информацию приводит РИА «Новости». В этом же заявлении генерал пригрозил, что армия США вмешается и в другие конфликты, напрямую не угрожающие Штатам. Например, американские военные атакуют Китай в случае «агрессии» против Тайваня, который не признан независимым государством рядом стран, пишет Pravda.Ru. Россия проводит спецоперацию на Украине из-за участившихся обстрелов Донбасса. Российские войска демилитаризируют и денацифицируют территорию, спасая мирных жителей ДНР и ЛНР от геноцида со стороны ВСУ и нацбатов. Однако не все согласны с решением российских властей помочь невиновным гражданам. Так, Евросоюз помогает Украине оружием, которое РФ активно уничтожает. США также оказывают Украине всестороннюю военную помощь, действия Вашингтона направлены на усугубление конфликта на Украине, пишет MK.RU .

Вашингтон поддерживает Украину в воздушном пространстве, чтобы обеспечить борьбу с господством России на этой территории. Такое заявление сделал генерал США, заместитель начальника штаба ВВС Клинтон Хайнот. «Наши военные должны убедительно демонстрировать, в особенности России и Китаю, что мы можем противодействовать необходимым им вещам для достижения успеха. Случай с Украиной открыто продемонстрировал противодействие доминированию (России) в воздухе», — отметил он на конференции Атлантического совета, информацию приводит РИА «Новости». В этом же заявлении генерал пригрозил, что армия США вмешается и в другие конфликты, напрямую не угрожающие Штатам. Например, американские военные атакуют Китай в случае «агрессии» против Тайваня, который не признан независимым государством рядом стран, пишет Pravda.Ru. Россия проводит спецоперацию на Украине из-за участившихся обстрелов Донбасса. Российские войска демилитаризируют и денацифицируют территорию, спасая мирных жителей ДНР и ЛНР от геноцида со стороны ВСУ и нацбатов. Однако не все согласны с решением российских властей помочь невиновным гражданам. Так, Евросоюз помогает Украине оружием, которое РФ активно уничтожает. США также оказывают Украине всестороннюю военную помощь, действия Вашингтона направлены на усугубление конфликта на Украине, пишет MK.RU.