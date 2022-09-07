Власти Запорожья сообщили о проблеме с голосованием о присоединении к РФ

Глава Запорожья Балицкий заявил о большой проблеме в подготовке к голосованию о присоединении к РФ

08 сентября 2022 в 03:34 Размер текста - 17 +

Основная проблема в подготовке к общему голосованию о присоединении Запорожской области к России заключается в формировании списков избирателей. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. «У нас сейчас самая большая проблема в том, что Украина все списки избирателей утащила. Поэтому избирательная комиссия быстро не может собрать все списки. Мы же хотим, чтобы все поучаствовали», — заявил «Известиям» Евгений Балицкий. Он уточнил, что сейчас в Запорожье проходит перепись населения. «Если говорить откровенно, какое-то время нам надо, может, месяц еще, чтобы мы переписали всех людей и полностью скорректировали списки избирателей. Вот это единственная большая проблема, которая нас ограничивает», — резюмировал он. Российские военные контролируют Херсонскую область и большую часть Запорожья в связи со спецоперацией РФ на Украине. В этих регионах уже начали выдавать российские паспорта и переходить на рубли. Указ о получении гражданства в упрощенном порядке для жителей Херсонской и Запорожской областей подписал президент РФ Владимир Путин. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины. В Запорожье заявляли о планах провести всеобщее голосование о присоединении к РФ в сентябре. Политолог Евгений Рябинин отметил, что Киев только подталкивает жителей востока Украины присоединиться к РФ.