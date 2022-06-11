В Мелитополе и Херсоне выдали первые российские паспорта

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Документы на получение гражданства РФ подали более 70 тысяч жителей Запорожья Фото:
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В Мелитополе (Запорожская область) и Херсоне (Херсонская область) прошли церемонии вручения первых российских паспортов. Об этом сообщает член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Сегодня в Мелитополе состоялась церемония выдачи первых российских паспортов», — рассказал Рогов ТАСС. На 6 июня документы на получение гражданства РФ подали более 70 тыс. жителей Запорожья.

В Херсоне паспорта получили 25 жителей. «Все наши товарищи-херсонцы хотят получить как можно скорее паспорт и гражданство [РФ]», — отметил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо на церемонии. Именно он первым получил паспорт.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Российским военным удалось освободить Херсонскую область и Запорожскую. Регионы начали переход в рублевую зону. Власти Запорожья заявили о желании войти в состав РФ. В Мелитополе уже начали подготовку к референдуму о присоединении.

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В Мелитополе (Запорожская область) и Херсоне (Херсонская область) прошли церемонии вручения первых российских паспортов. Об этом сообщает член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Сегодня в Мелитополе состоялась церемония выдачи первых российских паспортов», — рассказал Рогов ТАСС. На 6 июня документы на получение гражданства РФ подали более 70 тыс. жителей Запорожья. В Херсоне паспорта получили 25 жителей. «Все наши товарищи-херсонцы хотят получить как можно скорее паспорт и гражданство [РФ]», — отметил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо на церемонии. Именно он первым получил паспорт. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Российским военным удалось освободить Херсонскую область и Запорожскую. Регионы начали переход в рублевую зону. Власти Запорожья заявили о желании войти в состав РФ. В Мелитополе уже начали подготовку к референдуму о присоединении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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