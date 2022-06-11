В Мелитополе и Херсоне выдали первые российские паспорта

Документы на получение гражданства РФ подали более 70 тысяч жителей Запорожья Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Мелитополе (Запорожская область) и Херсоне (Херсонская область) прошли церемонии вручения первых российских паспортов. Об этом сообщает член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Сегодня в Мелитополе состоялась церемония выдачи первых российских паспортов», — рассказал Рогов ТАСС. На 6 июня документы на получение гражданства РФ подали более 70 тыс. жителей Запорожья.

В Херсоне паспорта получили 25 жителей. «Все наши товарищи-херсонцы хотят получить как можно скорее паспорт и гражданство [РФ]», — отметил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо на церемонии. Именно он первым получил паспорт.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Российским военным удалось освободить Херсонскую область и Запорожскую. Регионы начали переход в рублевую зону. Власти Запорожья заявили о желании войти в состав РФ. В Мелитополе уже начали подготовку к референдуму о присоединении.