07 сентября 2022

На рынок в Златоусте привезли 750 кг неизвестного мяса

Ветврач выпустил на рынок в Златоусте 750 кг мяса неизвестного происхождения
© Служба новостей «URA.RU»
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Агро 2014. Еда. Челябинск, говядина, мясо
Неизвестное мясо продавали местным жителям Фото:

На центральный рынок в Златоусте (Челябинская область) поставили 750 килограммов мяса неизвестного происхождения. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, реализации мяса способствовал ветврач.

«Ветеринарным врачом добавлено 500 килограммов говядины неизвестного происхождения. Затем аналогичным способом врачом внесено еще 230 килограммов говядины и 20 килограммов мяса птицы неизвестного происхождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

Своими действиями ветврач нарушил требования законов РФ «О ветеринарии». Управлением направлено информационное письмо на имя начальника ветстанции для принятия им мер.

Ранее на рынок в Златоусте завезли почти две тонны мяса неизвестного происхождения. И снова этому способствовали незаконные действия ветврача, который вводил в оборот не зарегистрированное мясо.

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На центральный рынок в Златоусте (Челябинская область) поставили 750 килограммов мяса неизвестного происхождения. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, реализации мяса способствовал ветврач. «Ветеринарным врачом добавлено 500 килограммов говядины неизвестного происхождения. Затем аналогичным способом врачом внесено еще 230 килограммов говядины и 20 килограммов мяса птицы неизвестного происхождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. Своими действиями ветврач нарушил требования законов РФ «О ветеринарии». Управлением направлено информационное письмо на имя начальника ветстанции для принятия им мер. Ранее на рынок в Златоусте завезли почти две тонны мяса неизвестного происхождения. И снова этому способствовали незаконные действия ветврача, который вводил в оборот не зарегистрированное мясо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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