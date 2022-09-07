На рынок в Златоусте привезли 750 кг неизвестного мяса

На центральный рынок в Златоусте (Челябинская область) поставили 750 килограммов мяса неизвестного происхождения. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, реализации мяса способствовал ветврач.
«Ветеринарным врачом добавлено 500 килограммов говядины неизвестного происхождения. Затем аналогичным способом врачом внесено еще 230 килограммов говядины и 20 килограммов мяса птицы неизвестного происхождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.
Своими действиями ветврач нарушил требования законов РФ «О ветеринарии». Управлением направлено информационное письмо на имя начальника ветстанции для принятия им мер.
Ранее на рынок в Златоусте завезли почти две тонны мяса неизвестного происхождения. И снова этому способствовали незаконные действия ветврача, который вводил в оборот не зарегистрированное мясо.
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