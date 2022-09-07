На рынок в Златоусте привезли 750 кг неизвестного мяса

Ветврач выпустил на рынок в Златоусте 750 кг мяса неизвестного происхождения

08 сентября 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

Неизвестное мясо продавали местным жителям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На центральный рынок в Златоусте (Челябинская область) поставили 750 килограммов мяса неизвестного происхождения. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, реализации мяса способствовал ветврач. «Ветеринарным врачом добавлено 500 килограммов говядины неизвестного происхождения. Затем аналогичным способом врачом внесено еще 230 килограммов говядины и 20 килограммов мяса птицы неизвестного происхождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. Своими действиями ветврач нарушил требования законов РФ «О ветеринарии». Управлением направлено информационное письмо на имя начальника ветстанции для принятия им мер. Ранее на рынок в Златоусте завезли почти две тонны мяса неизвестного происхождения. И снова этому способствовали незаконные действия ветврача, который вводил в оборот не зарегистрированное мясо.

На центральный рынок в Златоусте (Челябинская область) поставили 750 килограммов мяса неизвестного происхождения. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, реализации мяса способствовал ветврач. «Ветеринарным врачом добавлено 500 килограммов говядины неизвестного происхождения. Затем аналогичным способом врачом внесено еще 230 килограммов говядины и 20 килограммов мяса птицы неизвестного происхождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. Своими действиями ветврач нарушил требования законов РФ «О ветеринарии». Управлением направлено информационное письмо на имя начальника ветстанции для принятия им мер. Ранее на рынок в Златоусте завезли почти две тонны мяса неизвестного происхождения. И снова этому способствовали незаконные действия ветврача, который вводил в оборот не зарегистрированное мясо.