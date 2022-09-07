Жители Пермского края хранят на счетах 400 млрд рублей

08 сентября 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

Сумма иностранных вкладов пермяков в банках сократилась за год на 32% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермяки к августу 2022 года в общем накопили вкладов в банках на сумму 400 млрд рублей. За год эта сумма увеличилась почти на 10%. После оттока средств в феврале на фоне санкций жители Пермского края снова начали размещать свои деньги на счета в банках, сообщили URA.RU в пресс-службе отделения по Пермскому краю Центробанка РФ. «Сбережения жителей Пермского края на банковских счетах за год увеличились на 10% и на начало августа 2022 года достигли почти 400 млрд рублей. Рост объемов банковских вкладов постепенно начал восстанавливаться после оттока средств населения на фоне санкций в январе—феврале», — рассказали в Центробанке. Пермяки перестали забирать свои вклады из банков после роста ключевой ставки и доходности по депозитам весной. Несмотря на то, что позже ставка была снижена, жители региона продолжили вносить деньги на депозиты. С мая общая сумма вкладов пермяков увеличилась на 10 млрд, сейчас на каждого жителя края приходится примерно 156 тыс. рублей накоплений. Около 369 млрд рублей пермяки хранят в рублях. Доля рублевых вкладов за год выросла на 16%, а в иностранной валюте сократилась — на 32%. Ранее URA.RU рассказывало, что сумма банковых депозитов жителей края увеличилась за 2021 год на 6%.

Пермяки к августу 2022 года в общем накопили вкладов в банках на сумму 400 млрд рублей. За год эта сумма увеличилась почти на 10%. После оттока средств в феврале на фоне санкций жители Пермского края снова начали размещать свои деньги на счета в банках, сообщили URA.RU в пресс-службе отделения по Пермскому краю Центробанка РФ. «Сбережения жителей Пермского края на банковских счетах за год увеличились на 10% и на начало августа 2022 года достигли почти 400 млрд рублей. Рост объемов банковских вкладов постепенно начал восстанавливаться после оттока средств населения на фоне санкций в январе—феврале», — рассказали в Центробанке. Пермяки перестали забирать свои вклады из банков после роста ключевой ставки и доходности по депозитам весной. Несмотря на то, что позже ставка была снижена, жители региона продолжили вносить деньги на депозиты. С мая общая сумма вкладов пермяков увеличилась на 10 млрд, сейчас на каждого жителя края приходится примерно 156 тыс. рублей накоплений. Около 369 млрд рублей пермяки хранят в рублях. Доля рублевых вкладов за год выросла на 16%, а в иностранной валюте сократилась — на 32%. Ранее URA.RU рассказывало, что сумма банковых депозитов жителей края увеличилась за 2021 год на 6%.