Посол World Skate: фестиваль экстремальных видов спорта в РФ объединил мир

Посол World Skate Вдовин: фестиваль экстремальных видов спорта собрал участников из 28 стран

08 сентября 2022 в 21:20 Размер текста - 17 +

По словам Вдовина, фестиваль имеет поддержку Международной федерации скейтбординга Фото: официальная группа соцсети «ВКонтакте» Федерации скейтбординга России Международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour в Москве собрал участников из 28 стран. Об этом сообщил Посол Международной федерации скейтбординга и президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин. «Здесь есть спортсмены даже из таких стран, как Саудовская Аравия, Иран, Египет, Израиль. Все очень рады, что Москва принимает такое мероприятие после пандемии и всех логистических сложностей», — поделился Вдовин с « Газета.ru ». Вдовин также отметил, что мероприятие имеет негласную поддержку со стороны Международной федерации скейтбординга World Skate. «Это мероприятие поддерживает World Skate. Гласно поддерживать это мероприятие она не может, потому что есть пресловутое решение по России. Хотя она сначала допустила нас [до международных соревнований], но в апреле это решение пришлось утяжелить и не допустить», — сообщил президент федерации скейтбординга. По словам Вдовина, несмотря на все сложности организаторам также удалось убедить принять участие в фестивале и иностранных звезд. Так, например, на фестиваль приехал Пэт Даффи — легенда американского скейтбординга. «Нам удалось убедить людей, в том числе и Матиаса Дель Ольо, который был в финале Чемпионата Мира в этом году, и Пэта Даффи — легенду американского скейтбординга. Некоторые люди из Европы приехали», — сообщил посол. Ранее в Москве стартовал международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour. Он проходит с 7 по 11 сентября. Всего в фестивале принимают участие 5 тысяч участников из 28 стран мира и 30 регионов России. Они будут соревноваться в 7 дисциплинах в 4 олимпийских и неолимпийских видах спорта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour в Москве собрал участников из 28 стран. Об этом сообщил Посол Международной федерации скейтбординга и президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин. «Здесь есть спортсмены даже из таких стран, как Саудовская Аравия, Иран, Египет, Израиль. Все очень рады, что Москва принимает такое мероприятие после пандемии и всех логистических сложностей», — поделился Вдовин с «Газета.ru». Вдовин также отметил, что мероприятие имеет негласную поддержку со стороны Международной федерации скейтбординга World Skate. «Это мероприятие поддерживает World Skate. Гласно поддерживать это мероприятие она не может, потому что есть пресловутое решение по России. Хотя она сначала допустила нас [до международных соревнований], но в апреле это решение пришлось утяжелить и не допустить», — сообщил президент федерации скейтбординга. По словам Вдовина, несмотря на все сложности организаторам также удалось убедить принять участие в фестивале и иностранных звезд. Так, например, на фестиваль приехал Пэт Даффи — легенда американского скейтбординга. «Нам удалось убедить людей, в том числе и Матиаса Дель Ольо, который был в финале Чемпионата Мира в этом году, и Пэта Даффи — легенду американского скейтбординга. Некоторые люди из Европы приехали», — сообщил посол. Ранее в Москве стартовал международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour. Он проходит с 7 по 11 сентября. Всего в фестивале принимают участие 5 тысяч участников из 28 стран мира и 30 регионов России. Они будут соревноваться в 7 дисциплинах в 4 олимпийских и неолимпийских видах спорта.