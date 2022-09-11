11 сентября 2022
10 сентября 2022

В Челябинской области не могут найти желающих купить землю риелтора-банкрота

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол с застройщиками. Челябинск, унанян арсен
Арсен Унанян является фигурантом уголовного дела Фото:

В Челябинской области финансовый управляющий признанного банкротом владельца группы компаний «Компаньон», риелтора Арсена Унаняна не может продать с торгов его имущество. Два аукциона признаны несостоявшимися.

По данным СБИС, управляющий Екатерина Пономарева дважды объявляла аукцион по продаже земли Унаняна в селе Миасское Красноармейского района. Цена участка — миллион рублей. Однако за два месяца желающих купить землю не нашлось.

«Настоящим сообщаю, что торги по продаже имущества Унаняна Арсена Гамлетовича не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие. С протоколом о результатах торгов возможно ознакомиться в прилагаемом документе». — говорится в сообщении Пономаревой в банкротном деле Унаняна.

Агентство недвижимости «Компаньон» признано банкротом, как и его основной владелец Аресен Унанян. Он является также фигурантом уголовного дела о хищении средств дольщика его недостроенного бизнес-центра на северо-западе Челябинска. «Компаньон» перешло под управление «DAN-Недвижимость».

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В Челябинской области финансовый управляющий признанного банкротом владельца группы компаний «Компаньон», риелтора Арсена Унаняна не может продать с торгов его имущество. Два аукциона признаны несостоявшимися. По данным СБИС, управляющий Екатерина Пономарева дважды объявляла аукцион по продаже земли Унаняна в селе Миасское Красноармейского района. Цена участка — миллион рублей. Однако за два месяца желающих купить землю не нашлось. «Настоящим сообщаю, что торги по продаже имущества Унаняна Арсена Гамлетовича не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие. С протоколом о результатах торгов возможно ознакомиться в прилагаемом документе». — говорится в сообщении Пономаревой в банкротном деле Унаняна. Агентство недвижимости «Компаньон» признано банкротом, как и его основной владелец Аресен Унанян. Он является также фигурантом уголовного дела о хищении средств дольщика его недостроенного бизнес-центра на северо-западе Челябинска. «Компаньон» перешло под управление «DAN-Недвижимость».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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