В Челябинской области не могут найти желающих купить землю риелтора-банкрота

12 сентября 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Арсен Унанян является фигурантом уголовного дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области финансовый управляющий признанного банкротом владельца группы компаний «Компаньон», риелтора Арсена Унаняна не может продать с торгов его имущество. Два аукциона признаны несостоявшимися. По данным СБИС, управляющий Екатерина Пономарева дважды объявляла аукцион по продаже земли Унаняна в селе Миасское Красноармейского района. Цена участка — миллион рублей. Однако за два месяца желающих купить землю не нашлось. «Настоящим сообщаю, что торги по продаже имущества Унаняна Арсена Гамлетовича не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие. С протоколом о результатах торгов возможно ознакомиться в прилагаемом документе». — говорится в сообщении Пономаревой в банкротном деле Унаняна. Агентство недвижимости «Компаньон» признано банкротом, как и его основной владелец Аресен Унанян. Он является также фигурантом уголовного дела о хищении средств дольщика его недостроенного бизнес-центра на северо-западе Челябинска. «Компаньон» перешло под управление «DAN-Недвижимость».

В Челябинской области финансовый управляющий признанного банкротом владельца группы компаний «Компаньон», риелтора Арсена Унаняна не может продать с торгов его имущество. Два аукциона признаны несостоявшимися. По данным СБИС, управляющий Екатерина Пономарева дважды объявляла аукцион по продаже земли Унаняна в селе Миасское Красноармейского района. Цена участка — миллион рублей. Однако за два месяца желающих купить землю не нашлось. «Настоящим сообщаю, что торги по продаже имущества Унаняна Арсена Гамлетовича не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие. С протоколом о результатах торгов возможно ознакомиться в прилагаемом документе». — говорится в сообщении Пономаревой в банкротном деле Унаняна. Агентство недвижимости «Компаньон» признано банкротом, как и его основной владелец Аресен Унанян. Он является также фигурантом уголовного дела о хищении средств дольщика его недостроенного бизнес-центра на северо-западе Челябинска. «Компаньон» перешло под управление «DAN-Недвижимость».