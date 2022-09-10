В Челябинске прошел День города

В праздничных мероприятиях приняли участие сотни тысяч челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 10 сентября состоялись праздничные мероприятия, приуроченные к 286-летию города. Самые яркие моменты праздника передали корреспонденты URA.RU.

Мероприятия стартовали сразу на нескольких городских площадках. Возле ледовой арены «Трактор» открылся фестиваль RCC Extreme, а в парке Гагарина стартовал рок-фестиваль. Граффити-художник Тимур Brazil нарисовал кумира молодежи Niletto и Клаву Коку. Рисунки изначально были выполнены баллончиком с черной краской, а затем раскрашены.

В горсаду имени Пушкина можно было сфотографироваться с персонажами в исторических костюмах, которые переоделись в честь 210-летия участия жителей Челябинской области в Бородинском сражении. Параллельно в саду Победы был проведен детский праздник с участием оркестра «Малахит», а в центре Челябинска организовали фестиваль команд КВН.

Возле ледовой арены «Трактор» начинается молодежь на велосипедах сменили суровые байкеры, а на Театральной площади оркестр, несмотря на холодную погоду, сыграл 16 композиций. Также своими выступлениями челябинцев порадовали певица Клава Кока, Niletto и ANNA ASTI. Праздник завершился 12-минутным фейерверком.

В парке Гагарина прошел рок-фестиваль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из репертуара оркестр убрал быстрые композиции — мерзнут пальцы Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Историческая реконструкция Бородинского сражения Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Город украсили яркие граффити звезд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Шедевры создал художник Тимур Brazil Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Байкеры продемонстрировали свои таланты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Замечены и такие зрители Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Клава Кока пожелала челябинцам любви Фото: Вадим Ахметов © URA.RU