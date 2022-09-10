10 сентября 2022
09 сентября 2022

Челябинск отметил 286-летие. Фото, видео

В Челябинске прошел День города
© Служба новостей «URA.RU»
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День города 2. Челябинск
В праздничных мероприятиях приняли участие сотни тысяч челябинцев Фото:

В Челябинске 10 сентября состоялись праздничные мероприятия, приуроченные к 286-летию города. Самые яркие моменты праздника передали корреспонденты URA.RU.

Мероприятия стартовали сразу на нескольких городских площадках. Возле ледовой арены «Трактор» открылся фестиваль RCC Extreme, а в парке Гагарина стартовал рок-фестиваль. Граффити-художник Тимур Brazil нарисовал кумира молодежи Niletto и Клаву Коку. Рисунки изначально были выполнены баллончиком с черной краской, а затем раскрашены.

В горсаду имени Пушкина можно было сфотографироваться с персонажами в исторических костюмах, которые переоделись в честь 210-летия участия жителей Челябинской области в Бородинском сражении. Параллельно в саду Победы был проведен детский праздник с участием оркестра «Малахит», а в центре Челябинска организовали фестиваль команд КВН.

Возле ледовой арены «Трактор» начинается молодежь на велосипедах сменили суровые байкеры, а на Театральной площади оркестр, несмотря на холодную погоду, сыграл 16 композиций. Также своими выступлениями челябинцев порадовали певица Клава Кока, Niletto и ANNA ASTI. Праздник завершился 12-минутным фейерверком.

День города 2. Челябинск
В парке Гагарина прошел рок-фестиваль
Фото:
День города, Челябинск
Из репертуара оркестр убрал быстрые композиции — мерзнут пальцы
Фото:
День города, Челябинск
Историческая реконструкция Бородинского сражения
Фото:
День города 2. Челябинск
Город украсили яркие граффити звезд
Фото:
День города 2. Челябинск
Шедевры создал художник Тимур Brazil
Фото:
День города 2. Челябинск
Байкеры продемонстрировали свои таланты
Фото:
День города 2. Челябинск
Замечены и такие зрители
Фото:
День города 2. Челябинск
Клава Кока пожелала челябинцам любви
Фото:
День города 2. Челябинск
Праздник завершился 12-минутным салютом
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В Челябинске 10 сентября состоялись праздничные мероприятия, приуроченные к 286-летию города. Самые яркие моменты праздника передали корреспонденты URA.RU. Мероприятия стартовали сразу на нескольких городских площадках. Возле ледовой арены «Трактор» открылся фестиваль RCC Extreme, а в парке Гагарина стартовал рок-фестиваль. Граффити-художник Тимур Brazil нарисовал кумира молодежи Niletto и Клаву Коку. Рисунки изначально были выполнены баллончиком с черной краской, а затем раскрашены. В горсаду имени Пушкина можно было сфотографироваться с персонажами в исторических костюмах, которые переоделись в честь 210-летия участия жителей Челябинской области в Бородинском сражении. Параллельно в саду Победы был проведен детский праздник с участием оркестра «Малахит», а в центре Челябинска организовали фестиваль команд КВН. Возле ледовой арены «Трактор» начинается молодежь на велосипедах сменили суровые байкеры, а на Театральной площади оркестр, несмотря на холодную погоду, сыграл 16 композиций. Также своими выступлениями челябинцев порадовали певица Клава Кока, Niletto и ANNA ASTI. Праздник завершился 12-минутным фейерверком.
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