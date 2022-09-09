Челябинск празднует День города: онлайн-трансляция

Челябинску исполнилось 286 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в субботу проходят мероприятия, приуроченные к 286-летию города. Первыми горожан с праздником поздравили глава города Наталья Котова и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Наш город отмечает день рождения. Мы отдаем дань уважения всем, кто его создавал, строил и развивал. К этой праздничной дате нам удалось заметно обновить город, все семь его районов», — сказала Наталья Котова в своем поздравлении. Она перечислила все работы по благоустройству районов Челябинска, которые удалось провести в текущем году.

Алексей Текслер в честь празднования Дня города опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик с видами вечернего Челябинска. «У нас очень красивый город, он постоянно меняется, становится лучше. С праздником, Челябинск! Процветания тебе и всем жителям!», — написал он.

Павел Сидоров/URA.RU

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Павел Сидоров/URA.RU

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12:00 Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев присоединился к поздравлениям с Днем города. «Челябинск — это сила и мощь нашей страны. Несгибаемая воля и железный характер. Самобытный нрав, многогранность и радушие. В вашем городе принято подходить ко всему основательно. И в этом — секрет успеха», — сказал он в поздравлении

Якушев отметил, что город стремительно развивается, привлекает инвесторов, активно использует возможности федеральной поддержки, энергично генерирует собственные инициативы.