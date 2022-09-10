Жители Челябинской области в соцсетях поделились местом для сбора клюквы

Ягоды продолжают созревать в челябинских лесах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жительница Челябинска Оксана Федорова поделилась местом сбора большого количества клюквы. Об этом она рассказала в соцсетях.

«Тахталым, клюквы море, мелковата, правда, и еще не спелая. Но нагулялись вдоволь», — пояснила участница сообщества «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во «ВКонтакте» Оксана Федорова.

Поселок и одноименное озеро Тахталым расположены в Кунашакском районе Челябинской области. Местность здесь болотистая, где находят множество ягод клюквы.

Ранее две челябинки с бубнами решили задобрить лешего танцами и песнями. Женщины насобирали полные ведра опят.

Клюква любит болотистые места Сообщество «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во «ВКонтакте»