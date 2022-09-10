10 сентября 2022
09 сентября 2022

Челябинцы поделились местом сбора клюквы. Фото

Жители Челябинской области в соцсетях поделились местом для сбора клюквы
© Служба новостей «URA.RU»
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Ханты. Сургутский район, клюква
Ягоды продолжают созревать в челябинских лесах Фото:

Жительница Челябинска Оксана Федорова поделилась местом сбора большого количества клюквы. Об этом она рассказала в соцсетях.

«Тахталым, клюквы море, мелковата, правда, и еще не спелая. Но нагулялись вдоволь», — пояснила участница сообщества «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во «ВКонтакте» Оксана Федорова.

Поселок и одноименное озеро Тахталым расположены в Кунашакском районе Челябинской области. Местность здесь болотистая, где находят множество ягод клюквы.

Ранее две челябинки с бубнами решили задобрить лешего танцами и песнями. Женщины насобирали полные ведра опят.

Клюква любит болотистые места
Ягода богата витаминами и антиоксидантами

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Жительница Челябинска Оксана Федорова поделилась местом сбора большого количества клюквы. Об этом она рассказала в соцсетях. «Тахталым, клюквы море, мелковата, правда, и еще не спелая. Но нагулялись вдоволь», — пояснила участница сообщества «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во «ВКонтакте» Оксана Федорова. Поселок и одноименное озеро Тахталым расположены в Кунашакском районе Челябинской области. Местность здесь болотистая, где находят множество ягод клюквы. Ранее две челябинки с бубнами решили задобрить лешего танцами и песнями. Женщины насобирали полные ведра опят.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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