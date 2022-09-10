Свердловчанам рассказали, куда жаловаться на нарушения в день голосования. Видео

Центр общественного наблюдения и URA.RU следят за нарушениями на выборах свердловского губернатора

11 сентября 2022 в 09:56 Размер текста - 17 +

Выборы губернатора проходят с 8:00 до 20:00 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Для мониторинга нарушений на избирательных участках в единый день голосования в Екатеринбурге создали Центр общественного наблюдения, принимающий сообщения граждан по горячей линии. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. Кроме этого, сообщить о нарушениях или интересных случаях на участках можно в telegram-аккаунт URA.RU . «Номер горячей линии ЦОН — 8(800)101-96-22. В единый день голосования звонки принимаются в течение всего времени работы избирательных участков», — сообщили в ДИПе. Центр общественного наблюдения находится в парке «Россия — моя история». Там установили большую стену, на которую транслируются записи с камер видеонаблюдения с мест голосования. На самых крупных свердловских участках работает 250 камер. Выборы губернатора Свердловской области проходят 11 сентября с 8:00 до 20:00. В выборах участвую пять кандидатов от партий. На избирательные участки доставили почти три миллиона бюллетеней, но информации о явке пока не поступало.

Для мониторинга нарушений на избирательных участках в единый день голосования в Екатеринбурге создали Центр общественного наблюдения, принимающий сообщения граждан по горячей линии. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. Кроме этого, сообщить о нарушениях или интересных случаях на участках можно в telegram-аккаунт URA.RU. «Номер горячей линии ЦОН — 8(800)101-96-22. В единый день голосования звонки принимаются в течение всего времени работы избирательных участков», — сообщили в ДИПе. Центр общественного наблюдения находится в парке «Россия — моя история». Там установили большую стену, на которую транслируются записи с камер видеонаблюдения с мест голосования. На самых крупных свердловских участках работает 250 камер. Выборы губернатора Свердловской области проходят 11 сентября с 8:00 до 20:00. В выборах участвую пять кандидатов от партий. На избирательные участки доставили почти три миллиона бюллетеней, но информации о явке пока не поступало.