Жителей Сургута приглашают присоединиться к массовому забегу

В Сургуте (ХМАО) 17 сентября состоится легкоатлетический забег «Кросс Нации-2022». Мероприятие пройдет в 35А микрорайоне, сообщает администрация города в своем telegram-канале.
«Программа мероприятия включает спортивные забеги среди горожан в различных возрастных категориях. Спортсмены, занявшие первое место в забегах, получат памятный кубок, медаль и диплом. Ждем всех в субботу!» — отмечается в сообщении.
Предусмотрены дистанции: 2, 3, 5 километров, а также массовый забег на дистанции 1,5 километра. Начало мероприятия в 10 часов. Заявки принимают организаторы, необходимо позвонить по телефону: 8 (3462) 36-50-55.
Ранее URA.RU писало, что глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков принял участие в массовом забеге всероссийского «Кросса нации». В муниципалитете забег собрал более 700 участников всех возрастов.
Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»