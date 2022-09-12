12 сентября 2022
11 сентября 2022

Жителей Сургута приглашают присоединиться к массовому забегу

Жителей Сургута приглашают на «Кросс Нации-2022»
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Кросс наций 2019. Екатеринбург, спорт, забег, кросс нации
«Кросс Нации» состоится в Сургуте 17 сентября (фото из архива) Фото:

В Сургуте (ХМАО) 17 сентября состоится легкоатлетический забег «Кросс Нации-2022». Мероприятие пройдет в 35А микрорайоне, сообщает администрация города в своем telegram-канале.

«Программа мероприятия включает спортивные забеги среди горожан в различных возрастных категориях. Спортсмены, занявшие первое место в забегах, получат памятный кубок, медаль и диплом. Ждем всех в субботу!» — отмечается в сообщении.

Предусмотрены дистанции: 2, 3, 5 километров, а также массовый забег на дистанции 1,5 километра. Начало мероприятия в 10 часов. Заявки принимают организаторы, необходимо позвонить по телефону: 8 (3462) 36-50-55.

Ранее URA.RU писало, что глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков принял участие в массовом забеге всероссийского «Кросса нации». В муниципалитете забег собрал более 700 участников всех возрастов.

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В Сургуте (ХМАО) 17 сентября состоится легкоатлетический забег «Кросс Нации-2022». Мероприятие пройдет в 35А микрорайоне, сообщает администрация города в своем telegram-канале. «Программа мероприятия включает спортивные забеги среди горожан в различных возрастных категориях. Спортсмены, занявшие первое место в забегах, получат памятный кубок, медаль и диплом. Ждем всех в субботу!» — отмечается в сообщении. Предусмотрены дистанции: 2, 3, 5 километров, а также массовый забег на дистанции 1,5 километра. Начало мероприятия в 10 часов. Заявки принимают организаторы, необходимо позвонить по телефону: 8 (3462) 36-50-55. Ранее URA.RU писало, что глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков принял участие в массовом забеге всероссийского «Кросса нации». В муниципалитете забег собрал более 700 участников всех возрастов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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