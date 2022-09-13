Инсайд: на даче экс-начальника ГИБДД «курганской Рублевки» работали заключенные

Уволенный начальник отдела ГИБДД по Кетовскому району Курганской области (часто именуемого «курганской Рублевкой») Андрей Екимов мог использовать труд арестованных на строительстве собственной дачи. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к правоохранительным органам района.
«Екимов в Кетово строил дом, и ему нужны были работники. Он заходил в камеру к получившим административный арест и приглашал поработать на свежем воздухе», — поведали источники об известных им фактах. Тех, кто соглашался, Екимов возил на свой дачный участок, где строил дом.
По словам собеседников URA.RU, знакомых с ситуацией, бывший начальник отдела ГИБДД не забывал накормить работающих в течение дня, а вечером привозил работников обратно для дальнейшего отбывания наказания. При этом бывшие коллеги и знакомые отзывались о Екимове, как о «хорошем и не испорченном властью человеке». В региональном управлении МВД URA.RU сообщали, что Екимов «уволен со службы в органах внутренних дел с июня 2022 года по достижению предельного возраста».
Редакция URA.RU запросила комментарий в УМВД России по Курганской области о возможных нарушениях со стороны бывшего сотрудника. На момент написания новости ответ от управления еще не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что в отделе ГИБДД по Кетовскому району уволили начальника после резонансного случая общения с подчиненным. В отношении подполковника Екимова также якобы возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.
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Уволенный начальник отдела ГИБДД по Кетовскому району Курганской области (часто именуемого «курганской Рублевкой») Андрей Екимов мог использовать труд арестованных на строительстве собственной дачи. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к правоохранительным органам района. «Екимов в Кетово строил дом, и ему нужны были работники. Он заходил в камеру к получившим административный арест и приглашал поработать на свежем воздухе», — поведали источники об известных им фактах. Тех, кто соглашался, Екимов возил на свой дачный участок, где строил дом. По словам собеседников URA.RU, знакомых с ситуацией, бывший начальник отдела ГИБДД не забывал накормить работающих в течение дня, а вечером привозил работников обратно для дальнейшего отбывания наказания. При этом бывшие коллеги и знакомые отзывались о Екимове, как о «хорошем и не испорченном властью человеке». В региональном управлении МВД URA.RU сообщали, что Екимов «уволен со службы в органах внутренних дел с июня 2022 года по достижению предельного возраста». Редакция URA.RU запросила комментарий в УМВД России по Курганской области о возможных нарушениях со стороны бывшего сотрудника. На момент написания новости ответ от управления еще не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в отделе ГИБДД по Кетовскому району уволили начальника после резонансного случая общения с подчиненным. В отношении подполковника Екимова также якобы возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.