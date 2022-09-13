Инсайд: на даче экс-начальника ГИБДД «курганской Рублевки» работали заключенные

В Курганской области экс-начальника отдела ГИБДД обвинили в использовании труда заключенных

Бывшего начальника курганского отдела ГИБДД обвинили в использовании труда арестованных при постройке дачи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уволенный начальник отдела ГИБДД по Кетовскому району Курганской области (часто именуемого «курганской Рублевкой») Андрей Екимов мог использовать труд арестованных на строительстве собственной дачи. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к правоохранительным органам района.

«Екимов в Кетово строил дом, и ему нужны были работники. Он заходил в камеру к получившим административный арест и приглашал поработать на свежем воздухе», — поведали источники об известных им фактах. Тех, кто соглашался, Екимов возил на свой дачный участок, где строил дом.

По словам собеседников URA.RU, знакомых с ситуацией, бывший начальник отдела ГИБДД не забывал накормить работающих в течение дня, а вечером привозил работников обратно для дальнейшего отбывания наказания. При этом бывшие коллеги и знакомые отзывались о Екимове, как о «хорошем и не испорченном властью человеке». В региональном управлении МВД URA.RU сообщали, что Екимов «уволен со службы в органах внутренних дел с июня 2022 года по достижению предельного возраста».

Редакция URA.RU запросила комментарий в УМВД России по Курганской области о возможных нарушениях со стороны бывшего сотрудника. На момент написания новости ответ от управления еще не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в отделе ГИБДД по Кетовскому району уволили начальника после резонансного случая общения с подчиненным. В отношении подполковника Екимова также якобы возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.