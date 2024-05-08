Президент Чехии пообещал поставить Украине 180 тысяч снарядов

09 мая 2024 в 02:02 Размер текста - 17 +

Первые 180 тысяч снарядов будут поставлены ВСУ в июне Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина в июне может получить партию из 180 тысяч артиллерийских снарядов, приобретенных в рамках чешской инициативы, финансируемой западными странами. Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел. «Вместе с нашим премьер-министром Петром Фиалой мы исходим из того, что первые 180 тыс. снарядов будут поставлены [Украине] в июне», — заявил Петр Павел в интервью немецкому новостному порталу Tagesschau. При этом он признал, что «Россия, несомненно, значительно сильнее Украины». В Госдепе сообщили о работе над новыми пакетами помощи Украине, передает RT. При этом точные сроки не объявлены. В США также сообщили, что Пентагон временно прекращает оружейные поставки Израилю. По словам Ллойда Остина, Вашингтон «взял паузу». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина в июне может получить партию из 180 тысяч артиллерийских снарядов, приобретенных в рамках чешской инициативы, финансируемой западными странами. Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел. «Вместе с нашим премьер-министром Петром Фиалой мы исходим из того, что первые 180 тыс. снарядов будут поставлены [Украине] в июне», — заявил Петр Павел в интервью немецкому новостному порталу Tagesschau. При этом он признал, что «Россия, несомненно, значительно сильнее Украины». В Госдепе сообщили о работе над новыми пакетами помощи Украине, передает RT. При этом точные сроки не объявлены. В США также сообщили, что Пентагон временно прекращает оружейные поставки Израилю. По словам Ллойда Остина, Вашингтон «взял паузу».