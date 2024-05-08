08 мая 2024

Президент Чехии пообещал поставить Украине 180 тысяч снарядов

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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock,  миномет
Первые 180 тысяч снарядов будут поставлены ВСУ в июне Фото:
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Украина в июне может получить партию из 180 тысяч артиллерийских снарядов, приобретенных в рамках чешской инициативы, финансируемой западными странами. Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел.

«Вместе с нашим премьер-министром Петром Фиалой мы исходим из того, что первые 180 тыс. снарядов будут поставлены [Украине] в июне», — заявил Петр Павел в интервью немецкому новостному порталу Tagesschau. При этом он признал, что «Россия, несомненно, значительно сильнее Украины».

В Госдепе сообщили о работе над новыми пакетами помощи Украине, передает RT. При этом точные сроки не объявлены. В США также сообщили, что Пентагон временно прекращает оружейные поставки Израилю. По словам Ллойда Остина, Вашингтон «взял паузу».

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Украина в июне может получить партию из 180 тысяч артиллерийских снарядов, приобретенных в рамках чешской инициативы, финансируемой западными странами. Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел. «Вместе с нашим премьер-министром Петром Фиалой мы исходим из того, что первые 180 тыс. снарядов будут поставлены [Украине] в июне», — заявил Петр Павел в интервью немецкому новостному порталу Tagesschau. При этом он признал, что «Россия, несомненно, значительно сильнее Украины». В Госдепе сообщили о работе над новыми пакетами помощи Украине, передает RT. При этом точные сроки не объявлены. В США также сообщили, что Пентагон временно прекращает оружейные поставки Израилю. По словам Ллойда Остина, Вашингтон «взял паузу».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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