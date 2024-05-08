Суд арестовал счета с накоплениями родителей Тимура Иванова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебный процесс по уголовному делу Илья Рожкова. Курган, судебное заседание, судья, суд
Счета родителей были арестованы в связи с уголовным делом Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Счета родителей экс-замминистра обороны Тимура Иванова были арестованы в рамках уголовного дела о взятке. Об этом сообщил адвокат бывшего замглавы Минобороны.

«По делу Тимура Иванова арестовано имущество множества людей, в том числе по 10 тысяч рублей на счетах его родителей», — заявил правозащитник. Его слова приводит РИА Новости.

Иванов подозревается в получении взятки в размере более миллиарда рублей. Сообщалось, что квартиру супруги экс-замглавы выставили на торги за 500 миллионов рублей на фоне судебных разбирательств, передает деловое издание «Взгляд».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Счета родителей экс-замминистра обороны Тимура Иванова были арестованы в рамках уголовного дела о взятке. Об этом сообщил адвокат бывшего замглавы Минобороны. «По делу Тимура Иванова арестовано имущество множества людей, в том числе по 10 тысяч рублей на счетах его родителей», — заявил правозащитник. Его слова приводит РИА Новости. Иванов подозревается в получении взятки в размере более миллиарда рублей. Сообщалось, что квартиру супруги экс-замглавы выставили на торги за 500 миллионов рублей на фоне судебных разбирательств, передает деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...