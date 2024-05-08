Суд арестовал счета с накоплениями родителей Тимура Иванова

08 мая 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Счета родителей были арестованы в связи с уголовным делом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Счета родителей экс-замминистра обороны Тимура Иванова были арестованы в рамках уголовного дела о взятке. Об этом сообщил адвокат бывшего замглавы Минобороны. «По делу Тимура Иванова арестовано имущество множества людей, в том числе по 10 тысяч рублей на счетах его родителей», — заявил правозащитник. Его слова приводит РИА Новости. Иванов подозревается в получении взятки в размере более миллиарда рублей. Сообщалось, что квартиру супруги экс-замглавы выставили на торги за 500 миллионов рублей на фоне судебных разбирательств, передает деловое издание «Взгляд». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Счета родителей экс-замминистра обороны Тимура Иванова были арестованы в рамках уголовного дела о взятке. Об этом сообщил адвокат бывшего замглавы Минобороны. «По делу Тимура Иванова арестовано имущество множества людей, в том числе по 10 тысяч рублей на счетах его родителей», — заявил правозащитник. Его слова приводит РИА Новости. Иванов подозревается в получении взятки в размере более миллиарда рублей. Сообщалось, что квартиру супруги экс-замглавы выставили на торги за 500 миллионов рублей на фоне судебных разбирательств, передает деловое издание «Взгляд».