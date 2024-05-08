Токаев лично поздравил Путина с инаугурацией

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Владимиром Путиным
Президент Казахстана поздравил Владимира Путина со вступлением в должность главы Российской Федерации Фото:

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично поздравил российского лидера Владимира Путина с официальным вступлением в должность президента Российской Федерации. Об этом стало известно в ходе расширенного заседания саммита Евразийского экономического союза.

«Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю с официальным вступлением в должность президента Российской Федерации», — заявил Токаев на заседании. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

Кроме того, президент Казахстана напомнил, что 10 лет назад в Астане был подписан договор о Евразийском экономическом союзе. По его словам, за это время союз трансформировался в «важное и перспективное интеграционное объединение на международном пространстве».

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично поздравил российского лидера Владимира Путина с официальным вступлением в должность президента Российской Федерации. Об этом стало известно в ходе расширенного заседания саммита Евразийского экономического союза. «Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю с официальным вступлением в должность президента Российской Федерации», — заявил Токаев на заседании. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Кроме того, президент Казахстана напомнил, что 10 лет назад в Астане был подписан договор о Евразийском экономическом союзе. По его словам, за это время союз трансформировался в «важное и перспективное интеграционное объединение на международном пространстве».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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