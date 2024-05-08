Токаев лично поздравил Путина с инаугурацией

08 мая 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

Президент Казахстана поздравил Владимира Путина со вступлением в должность главы Российской Федерации Фото: Пресс-служба Президента Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично поздравил российского лидера Владимира Путина с официальным вступлением в должность президента Российской Федерации. Об этом стало известно в ходе расширенного заседания саммита Евразийского экономического союза. «Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю с официальным вступлением в должность президента Российской Федерации», — заявил Токаев на заседании. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Кроме того, президент Казахстана напомнил, что 10 лет назад в Астане был подписан договор о Евразийском экономическом союзе. По его словам, за это время союз трансформировался в «важное и перспективное интеграционное объединение на международном пространстве». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично поздравил российского лидера Владимира Путина с официальным вступлением в должность президента Российской Федерации. Об этом стало известно в ходе расширенного заседания саммита Евразийского экономического союза. «Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю с официальным вступлением в должность президента Российской Федерации», — заявил Токаев на заседании. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Кроме того, президент Казахстана напомнил, что 10 лет назад в Астане был подписан договор о Евразийском экономическом союзе. По его словам, за это время союз трансформировался в «важное и перспективное интеграционное объединение на международном пространстве».