Пилот ВС РФ высмеял количество представленных в суде наград Тимура Иванова

Пилот ВС РФ Воевода: у Иванова наград больше, чем у воюющего полка

У Тимура Иванова (на фото) наград, как у полка, сказал Алексей Воевода Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Российский пилот вертолета Ка-52 Алексей Воевода пошутил над количеством наград, представленных на заседании по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова, задержанного по подозрению во взятке. Он написал, что у бывшего замглавы наград, как у всего полка Воеводы.

«Как у всего моего воюющего полка», — написал Алексей Воевода. Комментарий он опубликовал в telegram-канале «Воевода Вещает».

Ранее Иванов был задержан по подозрению во взятке более миллиарда рублей. Бывший замминистра не признал вину и решил оспорить свой арест. Заседание состоялось 8 мая. На разбирательство защита Иванова принесла четыре мешка с наградами генерала, а позже было опубликовано фото с ними.