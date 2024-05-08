Пилот ВС РФ высмеял количество представленных в суде наград Тимура Иванова

Пилот ВС РФ Воевода: у Иванова наград больше, чем у воюющего полка
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Тимур Иванов. stock, иванов тимур, stock
У Тимура Иванова (на фото) наград, как у полка, сказал Алексей Воевода Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Российский пилот вертолета Ка-52 Алексей Воевода пошутил над количеством наград, представленных на заседании по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова, задержанного по подозрению во взятке. Он написал, что у бывшего замглавы наград, как у всего полка Воеводы.

«Как у всего моего воюющего полка», — написал Алексей Воевода. Комментарий он опубликовал в telegram-канале «Воевода Вещает».

Ранее Иванов был задержан по подозрению во взятке более миллиарда рублей. Бывший замминистра не признал вину и решил оспорить свой арест. Заседание состоялось 8 мая. На разбирательство защита Иванова принесла четыре мешка с наградами генерала, а позже было опубликовано фото с ними.

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Российский пилот вертолета Ка-52 Алексей Воевода пошутил над количеством наград, представленных на заседании по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова, задержанного по подозрению во взятке. Он написал, что у бывшего замглавы наград, как у всего полка Воеводы. «Как у всего моего воюющего полка», — написал Алексей Воевода. Комментарий он опубликовал в telegram-канале «Воевода Вещает». Ранее Иванов был задержан по подозрению во взятке более миллиарда рублей. Бывший замминистра не признал вину и решил оспорить свой арест. Заседание состоялось 8 мая. На разбирательство защита Иванова принесла четыре мешка с наградами генерала, а позже было опубликовано фото с ними.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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