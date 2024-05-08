Пилот ВС РФ высмеял количество представленных в суде наград Тимура Иванова

Российский пилот вертолета Ка-52 Алексей Воевода пошутил над количеством наград, представленных на заседании по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова, задержанного по подозрению во взятке. Он написал, что у бывшего замглавы наград, как у всего полка Воеводы.
«Как у всего моего воюющего полка», — написал Алексей Воевода. Комментарий он опубликовал в telegram-канале «Воевода Вещает».
Ранее Иванов был задержан по подозрению во взятке более миллиарда рублей. Бывший замминистра не признал вину и решил оспорить свой арест. Заседание состоялось 8 мая. На разбирательство защита Иванова принесла четыре мешка с наградами генерала, а позже было опубликовано фото с ними.
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Российский пилот вертолета Ка-52 Алексей Воевода пошутил над количеством наград, представленных на заседании по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова, задержанного по подозрению во взятке. Он написал, что у бывшего замглавы наград, как у всего полка Воеводы. «Как у всего моего воюющего полка», — написал Алексей Воевода. Комментарий он опубликовал в telegram-канале «Воевода Вещает». Ранее Иванов был задержан по подозрению во взятке более миллиарда рублей. Бывший замминистра не признал вину и решил оспорить свой арест. Заседание состоялось 8 мая. На разбирательство защита Иванова принесла четыре мешка с наградами генерала, а позже было опубликовано фото с ними.