Скончался всемирно известный пермский хирург Михаил Заривчацкий

13 сентября 2022 в 16:52 Размер текста - 17 +

Михаил Заривчацкий вел активную научную деятельность, его студенты работают теперь по всему миру Фото: Анна Майорова © URA.RU Скончался известный во всем мире пермский хирург Михаил Заривчацкий. Трагическую новость о смерти ученого и дате прощания с ним сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «На 79-м году ушел из жизни ученый с мировым именем, врач-хирург, заведующий кафедрой факультетской хирургии № 2 Пермского государственного медицинского университета имени академика Е. А. Вагнера профессор Михаил Федорович Заривчацкий. Под его руководством был создан Пермский центр хирургической гепатологии, позже он организовал Пермский центр эндокринной хирургии для оказания специализированной помощи больным с патологией щитовидной и околощитовидных желез, надпочечников, поджелудочной железы, пациентам с синдромом диабетической стопы. Ежегодно Заривчацкий сам выполнял сотни операций», — говорится в сообщении минздрава. Михаил Федорович написал более 500 научных работ, он был автором 10 патентов на изобретения, имел 9 свидетельств на интеллектуальный продукт и внес 35 рационализаторских предложений. Под руководством Заривчацкого было защищено 25 кандидатских и докторских диссертаций, его ученики работают доцентами и ассистентами на кафедрах Пермского медицинского университета, а также заведующими хирургическими отделениями Пермского края и других регионов России. Также его ученики трудятся врачами в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Скончался известный во всем мире пермский хирург Михаил Заривчацкий. Трагическую новость о смерти ученого и дате прощания с ним сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «На 79-м году ушел из жизни ученый с мировым именем, врач-хирург, заведующий кафедрой факультетской хирургии № 2 Пермского государственного медицинского университета имени академика Е. А. Вагнера профессор Михаил Федорович Заривчацкий. Под его руководством был создан Пермский центр хирургической гепатологии, позже он организовал Пермский центр эндокринной хирургии для оказания специализированной помощи больным с патологией щитовидной и околощитовидных желез, надпочечников, поджелудочной железы, пациентам с синдромом диабетической стопы. Ежегодно Заривчацкий сам выполнял сотни операций», — говорится в сообщении минздрава. Михаил Федорович написал более 500 научных работ, он был автором 10 патентов на изобретения, имел 9 свидетельств на интеллектуальный продукт и внес 35 рационализаторских предложений. Под руководством Заривчацкого было защищено 25 кандидатских и докторских диссертаций, его ученики работают доцентами и ассистентами на кафедрах Пермского медицинского университета, а также заведующими хирургическими отделениями Пермского края и других регионов России. Также его ученики трудятся врачами в странах ближнего и дальнего зарубежья.