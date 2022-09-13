Воровка из ХМАО в одиночку вынесла из квартиры окна, линолеум и газовую плиту

14 сентября 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

Все сворованные вещи оценили в 40 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Урая (ХМАО) в одиночку ограбила квартиру, владельцы которой готовились к переселению. Воровка, как считают силовики, вынесла газовую плиту, пластиковое окно, мебель и линолеум. Об этом URA.RU рассказали в полиции ХМАО. «Сотрудниками уголовного розыска Урая установлена подозреваемая в краже. Хозяин одной из квартир подготовил имущество для переезда, но туда, взломав дверь, проникла подозреваемая женщина 1984 года рождения и все вынесла», — рассказали в полиции. По словам силовиков, женщина подозревается в том, что она украла газовую плиту, пластиковое окно, шторы, тюль, прихожую, линолеум, люстру и мойку со смесителем. Сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей. Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске мужчина украл из магазина пачку пельменей и 10 дезодорантов. Последние он продал за 800 рублей в тот же день.

Жительница Урая (ХМАО) в одиночку ограбила квартиру, владельцы которой готовились к переселению. Воровка, как считают силовики, вынесла газовую плиту, пластиковое окно, мебель и линолеум. Об этом URA.RU рассказали в полиции ХМАО. «Сотрудниками уголовного розыска Урая установлена подозреваемая в краже. Хозяин одной из квартир подготовил имущество для переезда, но туда, взломав дверь, проникла подозреваемая женщина 1984 года рождения и все вынесла», — рассказали в полиции. По словам силовиков, женщина подозревается в том, что она украла газовую плиту, пластиковое окно, шторы, тюль, прихожую, линолеум, люстру и мойку со смесителем. Сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей. Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске мужчина украл из магазина пачку пельменей и 10 дезодорантов. Последние он продал за 800 рублей в тот же день.