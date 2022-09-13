13 сентября 2022
12 сентября 2022

Воровка из ХМАО в одиночку вынесла из квартиры окна, линолеум и газовую плиту

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, конфорка, газовая плита, бытовой газ
Все сворованные вещи оценили в 40 тысяч рублей Фото:

Жительница Урая (ХМАО) в одиночку ограбила квартиру, владельцы которой готовились к переселению. Воровка, как считают силовики, вынесла газовую плиту, пластиковое окно, мебель и линолеум. Об этом URA.RU рассказали в полиции ХМАО.

«Сотрудниками уголовного розыска Урая установлена подозреваемая в краже. Хозяин одной из квартир подготовил имущество для переезда, но туда, взломав дверь, проникла подозреваемая женщина 1984 года рождения и все вынесла», — рассказали в полиции.

По словам силовиков, женщина подозревается в том, что она украла газовую плиту, пластиковое окно, шторы, тюль, прихожую, линолеум, люстру и мойку со смесителем. Сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей. Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске мужчина украл из магазина пачку пельменей и 10 дезодорантов. Последние он продал за 800 рублей в тот же день.

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Жительница Урая (ХМАО) в одиночку ограбила квартиру, владельцы которой готовились к переселению. Воровка, как считают силовики, вынесла газовую плиту, пластиковое окно, мебель и линолеум. Об этом URA.RU рассказали в полиции ХМАО. «Сотрудниками уголовного розыска Урая установлена подозреваемая в краже. Хозяин одной из квартир подготовил имущество для переезда, но туда, взломав дверь, проникла подозреваемая женщина 1984 года рождения и все вынесла», — рассказали в полиции. По словам силовиков, женщина подозревается в том, что она украла газовую плиту, пластиковое окно, шторы, тюль, прихожую, линолеум, люстру и мойку со смесителем. Сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей. Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске мужчина украл из магазина пачку пельменей и 10 дезодорантов. Последние он продал за 800 рублей в тот же день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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