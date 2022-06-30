В ХМАО вор украл пельмени и 10 дезодорантов, которые продал оптом

01 июля 2022 в 10:41 Размер текста - 17 +

Мужчина продал дезодоранты в тот же день за 800 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске мужчина украл из магазина пачку пельменей и 10 дезодорантов. Последние он продал за 800 рублей в тот же день. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России по ХМАО. «Мужчина, не оплатив товар, вынес из торгового зала 10 дезодорантов и пачку пельменей. Сумму ущерба оценили в более чем 2,5 тысячи рублей. Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения. Похищенные дезодоранты вартовчанин продал в день совершения преступления за 800 рублей случайным прохожим, а вырученные деньги потратил», — сообщили в ведомстве. Полицейские нашли преступника по кадрам с камеры видеонаблюдения. Им оказался 37-летний местный рецидивист. На злоумышленника возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде. Ранее URA.RU рассказывало, что таксист из ЯНАО украл деньги у пассажира из ХМАО, пока тот спал. Мужчина подвозил попутчика из Ноябрьска в аэропорт Сургута. Подозреваемый перевел себе деньги со счета пассажира, а потом его картой заплатил за продукты и бензин на заправке. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Нижневартовске мужчина украл из магазина пачку пельменей и 10 дезодорантов. Последние он продал за 800 рублей в тот же день. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России по ХМАО. «Мужчина, не оплатив товар, вынес из торгового зала 10 дезодорантов и пачку пельменей. Сумму ущерба оценили в более чем 2,5 тысячи рублей. Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения. Похищенные дезодоранты вартовчанин продал в день совершения преступления за 800 рублей случайным прохожим, а вырученные деньги потратил», — сообщили в ведомстве. Полицейские нашли преступника по кадрам с камеры видеонаблюдения. Им оказался 37-летний местный рецидивист. На злоумышленника возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде. Ранее URA.RU рассказывало, что таксист из ЯНАО украл деньги у пассажира из ХМАО, пока тот спал. Мужчина подвозил попутчика из Ноябрьска в аэропорт Сургута. Подозреваемый перевел себе деньги со счета пассажира, а потом его картой заплатил за продукты и бензин на заправке.