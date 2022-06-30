30 июня 2022
29 июня 2022

В ХМАО вор украл пельмени и 10 дезодорантов, которые продал оптом

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина продал дезодоранты в тот же день за 800 рублей Фото:

В Нижневартовске мужчина украл из магазина пачку пельменей и 10 дезодорантов. Последние он продал за 800 рублей в тот же день. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России по ХМАО.

«Мужчина, не оплатив товар, вынес из торгового зала 10 дезодорантов и пачку пельменей. Сумму ущерба оценили в более чем 2,5 тысячи рублей. Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения. Похищенные дезодоранты вартовчанин продал в день совершения преступления за 800 рублей случайным прохожим, а вырученные деньги потратил», — сообщили в ведомстве.

Полицейские нашли преступника по кадрам с камеры видеонаблюдения. Им оказался 37-летний местный рецидивист. На злоумышленника возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде.

Ранее URA.RU рассказывало, что таксист из ЯНАО украл деньги у пассажира из ХМАО, пока тот спал. Мужчина подвозил попутчика из Ноябрьска в аэропорт Сургута. Подозреваемый перевел себе деньги со счета пассажира, а потом его картой заплатил за продукты и бензин на заправке.

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В Нижневартовске мужчина украл из магазина пачку пельменей и 10 дезодорантов. Последние он продал за 800 рублей в тот же день. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России по ХМАО. «Мужчина, не оплатив товар, вынес из торгового зала 10 дезодорантов и пачку пельменей. Сумму ущерба оценили в более чем 2,5 тысячи рублей. Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения. Похищенные дезодоранты вартовчанин продал в день совершения преступления за 800 рублей случайным прохожим, а вырученные деньги потратил», — сообщили в ведомстве. Полицейские нашли преступника по кадрам с камеры видеонаблюдения. Им оказался 37-летний местный рецидивист. На злоумышленника возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде. Ранее URA.RU рассказывало, что таксист из ЯНАО украл деньги у пассажира из ХМАО, пока тот спал. Мужчина подвозил попутчика из Ноябрьска в аэропорт Сургута. Подозреваемый перевел себе деньги со счета пассажира, а потом его картой заплатил за продукты и бензин на заправке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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