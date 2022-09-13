Скандальный общественник обнародовал видео конфликта с кондуктором, которого ослепил перцовкой

Скандальный общественник Андрей Прытков обнародовал видео конфликта с екатеринбургским кондуктором, которого ослепил перцовкой

Во время перепалки кондуктор якобы пнул пассажира ногой (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В конфликте, где скандально известный общественник Андрей Прытков распылил газовый баллончик в лицо кондуктору, другие пассажиры встали на сторону контролера. Видео предоставил URA.RU сам правозащитник Прытков.

Судя по кадрам, съемку Андрей Прытков начал вести в разгар конфликта, требуя от кондуктора показать свой бейдж. «Представься, ты кто такой?» — спрашивал у контролера общественный деятель, но не получил ответа. Один из пассажиров делает ему замечание: «Мужик, ты *** (с ума сошел — прим. ред.), что ли? Где ты видел на таких маршрутах государственных контролеров?». В ответ на это Прытков сделал горожанину замечание, пригрозив 15 сутками ареста за мат.

Другие пассажиры, застрявшие из-за перепалки в час пик, проявили нетерпение и даже предложили оплатить правозащитнику его проезд в автобусе. В итоге кондуктор тоже выразился нецензурно в адрес Прыткова, назвал «голубым» и вышел из салона. «У тебя сейчас будут проблемы за мат, я сейчас запишу номер», — говорит Прытков, выходя за контролером вслед. На этом запись обрывается.

Ранее Андрей Прытков рассказал URA.RU, что вынужден был применить газовый баллончик из-за агрессии кондуктора. В Екатеринбурге общественник имеет скандальную славу: несколько лет назад его избивал охранник парковки лопатой, а потом неизвестные в масках ломали нос.