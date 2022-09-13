Правозащитник рассказал, почему ослепил перцовкой кондуктора в Екатеринбурге

Кондуктор автобуса оскорблял екатеринбургского правозащитника Андрея Прыткова и даже пнул, поэтому мужчина и применил газовый баллончик. О конфликте URA.RU рассказал сам общественник, которого читатели агентства опознали по фото.
«Словесный конфликт начался в салоне: с моей карты не прошла оплата, и кондуктор начал вырывать ее из рук. Я ему сделал замечание: мол, зачем вы трогаете своими руками мою дебетовую карту? Если оплата не прошла, давайте попробуем еще раз. И понеслось, он начал меня оскорблять», — рассказал Андрей Прытков.
Общественник уверяет, что внутри салона баллончик не распылял. По его словам, он вышел из автобуса, стал снимать номер транспортного средства, когда его догнал кондуктор и пнул ногой, пытаясь вырвать телефон. «Тут я, конечно, был вынужден применить баллончик. С трудом, но мне удалось отбиться от этих шакалов», — говорит Прытков.
Теперь общественник намерен пожаловаться на действия кондуктора в транспортное предприятие. Имени контролера он не знает: по его словам, это был молодой человек «без бейджика, с трудом говорящий по-русски». Агентство обратилось за комментарием в ООО «Уралтрансгрупп», которое обслуживает автобусный маршрут №014. Там ответили, что директора нет на месте, и рекомендовали перезвонить позже.
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Кондуктор автобуса оскорблял екатеринбургского правозащитника Андрея Прыткова и даже пнул, поэтому мужчина и применил газовый баллончик. О конфликте URA.RU рассказал сам общественник, которого читатели агентства опознали по фото. «Словесный конфликт начался в салоне: с моей карты не прошла оплата, и кондуктор начал вырывать ее из рук. Я ему сделал замечание: мол, зачем вы трогаете своими руками мою дебетовую карту? Если оплата не прошла, давайте попробуем еще раз. И понеслось, он начал меня оскорблять», — рассказал Андрей Прытков. Общественник уверяет, что внутри салона баллончик не распылял. По его словам, он вышел из автобуса, стал снимать номер транспортного средства, когда его догнал кондуктор и пнул ногой, пытаясь вырвать телефон. «Тут я, конечно, был вынужден применить баллончик. С трудом, но мне удалось отбиться от этих шакалов», — говорит Прытков. Теперь общественник намерен пожаловаться на действия кондуктора в транспортное предприятие. Имени контролера он не знает: по его словам, это был молодой человек «без бейджика, с трудом говорящий по-русски». Агентство обратилось за комментарием в ООО «Уралтрансгрупп», которое обслуживает автобусный маршрут №014. Там ответили, что директора нет на месте, и рекомендовали перезвонить позже. Ранее сообщалось, что пассажир ослепил перцовым баллончиком кондуктора в общественном транспорте. Читатели URA.RU узнали в мужчине известного правозащитника, участника общественной организации «Экология Городов» Андрея Прыткова. Ранее он уже был замечен в громких скандалах: в 2018 году его избил лопатой охранник парковки, а спустя год неизвестные сломали нос.