Прокуратура уличила в жадности поставщика электроэнергии в Перми

Краевая прокуратура обвинила «Пермэнергосбыт» в незаконном сборе платы за ЖКХ

«Пермэнергосбыт» забирал себе оплаты за другие коммунальные услуги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ПАО «Пермэнергосбыт» обвинили в том, что компания незаконно зачисляет плату за коммунальные услуги на своей счет. Речь идет о единой квитанции, где собственникам выставлены счета сразу за воду, тепло, электричество и т. д. «Пермэнергосбыт» забирает все деньги в счет оплаты электричества, а по остальным услугам образуется задолженность. Краевая прокуратура уже указала компании на нарушение, сообщает в своем telegram-канале депутат заксобрания Антон Удальев.

«Поступило несколько обращений от жителей. Суть примерно одинаковая. Граждане получают единую квитанцию от „Пермэнергосбыт“. Жители вносят месячный платеж за все услуги одновременно, а сумма распределяется преимущественно на электрическую энергию, в том числе авансом. По другим услугам образуется задолженность. Свою оценку ситуации дала Прокуратура Пермского края. Надзорный орган установил нарушения в действиях ПАО „Пермэнергосбыт“», — отметил Удальев. По его словам, таким образом собственник автоматом становится должником.

Удальев выразил надежду, что в компании учтут такие ситуации. По его словам, единая квитанция — это полезная история, и проблема не должна становиться системной.

В «Пермэнергосбыт» URA.RU пояснили, что ошибка возникает только в одном случае: когда оплата идет через приложение банка с указанием назначения платежа и ручным вводом реквизитов. И случай этот очень редкий: всего скорректированы начисления по 74 лицевым счетам из более чем 1 850 000 счетов, находящихся на расчетах компании.

«Речь идет о микроскопической доле процента. Правда, почему Антон Вадимович решил, что сумма распределяется преимущественно на электроэнергию, остается непонятным. Если назначение платежа учтено, он уходит по назначению. Если не учтено, то распределяется пропорционально по всем услугам», — сообщил пресс-секретарь ПАО «Пермэнергосбыт» Дмитрий Торбеев. По его словам, предписание прокуратуры выполнено, ошибки исправлены.