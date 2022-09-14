14 сентября 2022

Депутат из ХМАО Абазов предложил ремонтировать дороги в кредит

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пятьдесят пятый день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, яма, ремонт моста, разбитая дорога, бесхозяйственность, мост 40-летия комсомола
А деньги на ямочный ремонт он предложил брать у банков Фото:

Председатель совета депутатов Пойковского (ХМАО) Владимир Абазов предложил брать кредиты в банках на ремонт дорог. Такое заявление Абазов сделал на заседании координационного совета представительных органов муниципальных образований, который проходит в Сургуте.

«Мы каждый год ямочным ремонтом занимаемся, дыры закрываем. Их с каждым годом все больше, население раздражается. Выход из данной ситуации — привлечь один раз достаточную сумму, чтобы решить этот вопрос максимально полно, и не заниматься ямами, а сделать все полотно сразу», — объяснил Абазов.

По его словам, строительство дорог с каждым годом дорожает, и у бюджетов не хватает денег на ремонты. Кредитование в банках он считает выходом из ситуации, а региональные власти могли бы выступить гарантом или субсидировать часть расходов. «Совсем было бы хорошо, если бы региональный бюджет взял на себя эти затраты, особенно в части процентов по займам», — уточнил Абазов. Председатель думы ХМАО Борис Хохряков пообещал изучить этот вопрос.

Ранее URA.RU писало о том, что в Сургут съезжается политэлита со всего округа. На повестке обсуждение реализации нацпроектов, взаимоотношений властей с инвесторами при заключении концессионных соглашений и ряд других вопросов.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Председатель совета депутатов Пойковского (ХМАО) Владимир Абазов предложил брать кредиты в банках на ремонт дорог. Такое заявление Абазов сделал на заседании координационного совета представительных органов муниципальных образований, который проходит в Сургуте. «Мы каждый год ямочным ремонтом занимаемся, дыры закрываем. Их с каждым годом все больше, население раздражается. Выход из данной ситуации — привлечь один раз достаточную сумму, чтобы решить этот вопрос максимально полно, и не заниматься ямами, а сделать все полотно сразу», — объяснил Абазов. По его словам, строительство дорог с каждым годом дорожает, и у бюджетов не хватает денег на ремонты. Кредитование в банках он считает выходом из ситуации, а региональные власти могли бы выступить гарантом или субсидировать часть расходов. «Совсем было бы хорошо, если бы региональный бюджет взял на себя эти затраты, особенно в части процентов по займам», — уточнил Абазов. Председатель думы ХМАО Борис Хохряков пообещал изучить этот вопрос. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургут съезжается политэлита со всего округа. На повестке обсуждение реализации нацпроектов, взаимоотношений властей с инвесторами при заключении концессионных соглашений и ряд других вопросов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...