Депутат из ХМАО Абазов предложил ремонтировать дороги в кредит

15 сентября 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

А деньги на ямочный ремонт он предложил брать у банков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель совета депутатов Пойковского (ХМАО) Владимир Абазов предложил брать кредиты в банках на ремонт дорог. Такое заявление Абазов сделал на заседании координационного совета представительных органов муниципальных образований, который проходит в Сургуте. «Мы каждый год ямочным ремонтом занимаемся, дыры закрываем. Их с каждым годом все больше, население раздражается. Выход из данной ситуации — привлечь один раз достаточную сумму, чтобы решить этот вопрос максимально полно, и не заниматься ямами, а сделать все полотно сразу», — объяснил Абазов. По его словам, строительство дорог с каждым годом дорожает, и у бюджетов не хватает денег на ремонты. Кредитование в банках он считает выходом из ситуации, а региональные власти могли бы выступить гарантом или субсидировать часть расходов. «Совсем было бы хорошо, если бы региональный бюджет взял на себя эти затраты, особенно в части процентов по займам», — уточнил Абазов. Председатель думы ХМАО Борис Хохряков пообещал изучить этот вопрос. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургут съезжается политэлита со всего округа. На повестке обсуждение реализации нацпроектов, взаимоотношений властей с инвесторами при заключении концессионных соглашений и ряд других вопросов.

Председатель совета депутатов Пойковского (ХМАО) Владимир Абазов предложил брать кредиты в банках на ремонт дорог. Такое заявление Абазов сделал на заседании координационного совета представительных органов муниципальных образований, который проходит в Сургуте. «Мы каждый год ямочным ремонтом занимаемся, дыры закрываем. Их с каждым годом все больше, население раздражается. Выход из данной ситуации — привлечь один раз достаточную сумму, чтобы решить этот вопрос максимально полно, и не заниматься ямами, а сделать все полотно сразу», — объяснил Абазов. По его словам, строительство дорог с каждым годом дорожает, и у бюджетов не хватает денег на ремонты. Кредитование в банках он считает выходом из ситуации, а региональные власти могли бы выступить гарантом или субсидировать часть расходов. «Совсем было бы хорошо, если бы региональный бюджет взял на себя эти затраты, особенно в части процентов по займам», — уточнил Абазов. Председатель думы ХМАО Борис Хохряков пообещал изучить этот вопрос. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургут съезжается политэлита со всего округа. На повестке обсуждение реализации нацпроектов, взаимоотношений властей с инвесторами при заключении концессионных соглашений и ряд других вопросов.