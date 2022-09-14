Депутат из ХМАО Абазов предложил ремонтировать дороги в кредит

Председатель совета депутатов Пойковского (ХМАО) Владимир Абазов предложил брать кредиты в банках на ремонт дорог. Такое заявление Абазов сделал на заседании координационного совета представительных органов муниципальных образований, который проходит в Сургуте.
«Мы каждый год ямочным ремонтом занимаемся, дыры закрываем. Их с каждым годом все больше, население раздражается. Выход из данной ситуации — привлечь один раз достаточную сумму, чтобы решить этот вопрос максимально полно, и не заниматься ямами, а сделать все полотно сразу», — объяснил Абазов.
По его словам, строительство дорог с каждым годом дорожает, и у бюджетов не хватает денег на ремонты. Кредитование в банках он считает выходом из ситуации, а региональные власти могли бы выступить гарантом или субсидировать часть расходов. «Совсем было бы хорошо, если бы региональный бюджет взял на себя эти затраты, особенно в части процентов по займам», — уточнил Абазов. Председатель думы ХМАО Борис Хохряков пообещал изучить этот вопрос.
Ранее URA.RU писало о том, что в Сургут съезжается политэлита со всего округа. На повестке обсуждение реализации нацпроектов, взаимоотношений властей с инвесторами при заключении концессионных соглашений и ряд других вопросов.
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