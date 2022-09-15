Кусок балкона упал на пешеходную часть улицы Ленина в Магнитогорске. В результате происшествия никто не пострадал, сообщают очевидцы в соцсетях.
«Проспект Ленина, 55. На глазах чуть женщину не прибило куском отвалившегося карниза от балкона. Народ, будьте аккуратней!», — написал очевидец происшествия в паблике «Черное&Белое. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
Судя по фото, бетонные куски отпали от балкона на четвертом этаже здания. Горожане пишут, что этой пешеходной зоной часто пользуются дети, поскольку рядом находится дворец пионеров и школьников. Они указывают, что зимой с этого же здания периодически падают сосульки или глыбы снега. Жители города винят в этом управляющую компанию.
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