Кусок балкона упал на пешеходную зону в Магнитогорске. Фото

16 сентября 2022 в 23:52 Размер текста - 17 +

К счастью, никто не пострадал Фото: Илья Московец © URA.RU Кусок балкона упал на пешеходную часть улицы Ленина в Магнитогорске. В результате происшествия никто не пострадал, сообщают очевидцы в соцсетях. «Проспект Ленина, 55. На глазах чуть женщину не прибило куском отвалившегося карниза от балкона. Народ, будьте аккуратней!», — написал очевидец происшествия в паблике «Черное&Белое. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Судя по фото, бетонные куски отпали от балкона на четвертом этаже здания. Горожане пишут, что этой пешеходной зоной часто пользуются дети, поскольку рядом находится дворец пионеров и школьников. Они указывают, что зимой с этого же здания периодически падают сосульки или глыбы снега. Жители города винят в этом управляющую компанию. Паблик «Черное&Белое. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте»

Кусок балкона упал на пешеходную часть улицы Ленина в Магнитогорске. В результате происшествия никто не пострадал, сообщают очевидцы в соцсетях. «Проспект Ленина, 55. На глазах чуть женщину не прибило куском отвалившегося карниза от балкона. Народ, будьте аккуратней!», — написал очевидец происшествия в паблике «Черное&Белое. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Судя по фото, бетонные куски отпали от балкона на четвертом этаже здания. Горожане пишут, что этой пешеходной зоной часто пользуются дети, поскольку рядом находится дворец пионеров и школьников. Они указывают, что зимой с этого же здания периодически падают сосульки или глыбы снега. Жители города винят в этом управляющую компанию.