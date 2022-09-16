Боец спецподразделения «Ветер»: в России не нужна мобилизация

17 сентября 2022 в 09:30 Размер текста - 17 +

Россия в спецоперации на Украине справится и без мобилизации, заявил боец элитного подразделения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия справится со всеми задачами на Украине без объявления мобилизации. Об этом заявил боец с позывным «Ветер» из элитного российского подразделения, которое участвует в спецоперации. «Мы сами справимся, у нас есть подразделения, есть силы. Сила — в правде. Работайте, братья», — цитирует бойца РИА «Новости». Боец добавил, что все цели на Украине обязательно будут выполнены. Ранее в комитете обороны Госдумы заявили, что в России мобилизация не требуется. На Украине, тем временем, всеобщая мобилизация говорит об агонии украинских властей, передавал телеканал 360.

Россия справится со всеми задачами на Украине без объявления мобилизации. Об этом заявил боец с позывным «Ветер» из элитного российского подразделения, которое участвует в спецоперации. «Мы сами справимся, у нас есть подразделения, есть силы. Сила — в правде. Работайте, братья», — цитирует бойца РИА «Новости». Боец добавил, что все цели на Украине обязательно будут выполнены. Ранее в комитете обороны Госдумы заявили, что в России мобилизация не требуется. На Украине, тем временем, всеобщая мобилизация говорит об агонии украинских властей, передавал телеканал 360.