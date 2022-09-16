Боец спецподразделения «Ветер»: в России не нужна мобилизация

Россия в спецоперации на Украине справится и без мобилизации, заявил боец элитного подразделения
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия справится со всеми задачами на Украине без объявления мобилизации. Об этом заявил боец с позывным «Ветер» из элитного российского подразделения, которое участвует в спецоперации.
«Мы сами справимся, у нас есть подразделения, есть силы. Сила — в правде. Работайте, братья», — цитирует бойца РИА «Новости». Боец добавил, что все цели на Украине обязательно будут выполнены.
Ранее в комитете обороны Госдумы заявили, что в России мобилизация не требуется. На Украине, тем временем, всеобщая мобилизация говорит об агонии украинских властей, передавал телеканал 360.
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