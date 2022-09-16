16 сентября 2022

Боец спецподразделения «Ветер»: в России не нужна мобилизация

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Отправка военнослужащих для участия в спецоперации. Челябинск, армия, военные, солдаты, военнослужащие, бойцы, военная форма, вс рф, контрактники
Россия в спецоперации на Украине справится и без мобилизации, заявил боец элитного подразделения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия справится со всеми задачами на Украине без объявления мобилизации. Об этом заявил боец с позывным «Ветер» из элитного российского подразделения, которое участвует в спецоперации.

«Мы сами справимся, у нас есть подразделения, есть силы. Сила — в правде. Работайте, братья», — цитирует бойца РИА «Новости». Боец добавил, что все цели на Украине обязательно будут выполнены.

Ранее в комитете обороны Госдумы заявили, что в России мобилизация не требуется. На Украине, тем временем, всеобщая мобилизация говорит об агонии украинских властей, передавал телеканал 360.

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Россия справится со всеми задачами на Украине без объявления мобилизации. Об этом заявил боец с позывным «Ветер» из элитного российского подразделения, которое участвует в спецоперации. «Мы сами справимся, у нас есть подразделения, есть силы. Сила — в правде. Работайте, братья», — цитирует бойца РИА «Новости». Боец добавил, что все цели на Украине обязательно будут выполнены. Ранее в комитете обороны Госдумы заявили, что в России мобилизация не требуется. На Украине, тем временем, всеобщая мобилизация говорит об агонии украинских властей, передавал телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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