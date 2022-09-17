Сенатор Джабаров: Украина провоцирует Россию на жесткий ответ

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, совет федерации, совфед, сф
Украина своими обстрелами провоцирует Россию на ответный удар, заявил Джабаров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина, обстреливая мирные города РФ в Белгородской и Курской областях, провоцирует Россию на жесткий ответ. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров.

«Украина обстреливает мирные населенные пункты в Белгородской и Курской стороне в расчете на жесткий ответ вооруженных сил России», — написал Джабаров в своем telegram-канале. Сенатор отметил, что после того, как Россия предпримет ответный удар, Украина, аналогично персонажу из сказки про Маугли шакалу Табаки, «завизжит и прибежит» за помощью к Шер-Хану, под которым подразумеваются США и НАТО.

ВСУ неоднократно обстреливали Курскую и Белгородскую область из-за спецоперации РФ на Украине. Ранее в Курской области подорвался трактор из-за боеприпаса, оставленного ВСУ. В результате обстрела Логачевки в Белгородской области погибла гражданка Украины, передавал RT. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация Украины.

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Украина, обстреливая мирные города РФ в Белгородской и Курской областях, провоцирует Россию на жесткий ответ. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров. «Украина обстреливает мирные населенные пункты в Белгородской и Курской стороне в расчете на жесткий ответ вооруженных сил России», — написал Джабаров в своем telegram-канале. Сенатор отметил, что после того, как Россия предпримет ответный удар, Украина, аналогично персонажу из сказки про Маугли шакалу Табаки, «завизжит и прибежит» за помощью к Шер-Хану, под которым подразумеваются США и НАТО. ВСУ неоднократно обстреливали Курскую и Белгородскую область из-за спецоперации РФ на Украине. Ранее в Курской области подорвался трактор из-за боеприпаса, оставленного ВСУ. В результате обстрела Логачевки в Белгородской области погибла гражданка Украины, передавал RT. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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