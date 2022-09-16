В Челябинске сотни башмачков стали экспонатами акции против абортов

Активисты оказывают беременным женщинам психологическую поддержку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На набережной реки Миасс в центре Челябинска 17 сентября прошла акция в защиту нерожденных детей «Они могли бы пойти в школу». Организаторы сделали инсталляцию детской обуви, а также представили макеты эмбрионов ранних сроков развития.

«Многие думают, что на сроке пять-семь недель будущий человек представляет собой сгусток клеток. Наша выставка действует на людей отрезвляюще. Даже на таком сроке это уже маленький человек», — заявила координатор службы «С. П. А. С. консультирование» Анна Кожевникова сайту «Первый областной».

Организаторы уточнили, что по данным Минздрава в 2015 году было сделано более 848 тысяч абортов. Эти дети могли бы сейчас пойти в первый класс.

Акция проходит в крупных городах России и помогает женщинам сделать осознанный выбор. Активистами спасено уже 350 малышей.