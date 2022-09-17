Свердловчанин погиб в ДТП из-за выбежавшего на дорогу лося

В ДТП на трассе Екатеринбург-Алапаевск погиб мужчина из-за выбежавшего на дорогу лося

18 сентября 2022 в 02:33 Размер текста - 17 +

ДТП произошло на 41-м километре трассы Екатеринбург -Алапаевск (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Свердловчанин на Toyota Corolla серого цвета на трассе Екатеринбург-Реж сбил лося, вылетел на встречную полосу и врезался в такой же автомобиль коричневого цвета. В результате ДТП погиб водитель автомобиля, в который врезалась иномарка. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «Водитель Toyota Corolla серого цвета допустил наезд на лося, после чего совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Toyota Corolla коричневого цвета. В результате ДТП водитель Toyota Corolla коричневого цвета скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства. ДТП произошло на 41-м километре трассы 17 сентября примерно в 20 часов. Также в аварии пострадала пассажирка — родственница погибшего, ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Водитель, устроивший ДТП, пояснил полицейским, что животное внезапно появилось на трассе, столкновения избежать не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанка насмерть сбила лося на трассе Екатеринбург-Тюмень. В результате аварии животное скончалось на месте, а у женщины — перелом руки. Иномарка сбила лося и вылетела на встречную полосу Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Свердловчанин на Toyota Corolla серого цвета на трассе Екатеринбург-Реж сбил лося, вылетел на встречную полосу и врезался в такой же автомобиль коричневого цвета. В результате ДТП погиб водитель автомобиля, в который врезалась иномарка. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «Водитель Toyota Corolla серого цвета допустил наезд на лося, после чего совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Toyota Corolla коричневого цвета. В результате ДТП водитель Toyota Corolla коричневого цвета скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства. ДТП произошло на 41-м километре трассы 17 сентября примерно в 20 часов. Также в аварии пострадала пассажирка — родственница погибшего, ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Водитель, устроивший ДТП, пояснил полицейским, что животное внезапно появилось на трассе, столкновения избежать не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанка насмерть сбила лося на трассе Екатеринбург-Тюмень. В результате аварии животное скончалось на месте, а у женщины — перелом руки.