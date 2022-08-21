Свердловчанка насмерть сбила лося на трассе Екатеринбург-Тюмень

Свердловчанка за рулем иномарки Hyundai Accent на трассе Екатеринбург-Тюмень насмерть сбила лося. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал дежурный ГИБДД по Свердловской области.
«В результате ДТП животное скончалось на месте происшествия. Водитель легкового автомобиля с переломом правой руки доставлена в лечебное учреждение», — рассказал представитель ГИБДД.
Авария произошла на девятом километре трассы. Женщина 1975 года рождения ехала по неосвещенной дороге и не успела вовремя среагировать на лося.
Ранее URA.RU сообщало, что по дороге в Екатеринбург мужчина рассек голову врезавшись в лосиху. Также агентство рассказывало, что на свердловской трассе лось устроил ДТП и погиб, в результате столкновения четверо человек были госпитализированы.
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