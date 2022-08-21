Свердловчанка насмерть сбила лося на трассе Екатеринбург-Тюмень

22 августа 2022 в 00:23 Размер текста - 17 +

Свердловчанка на неосвещенной дороге насмерть сбила лося Фото: дежурный ГИБДД по Свердловской области Свердловчанка за рулем иномарки Hyundai Accent на трассе Екатеринбург-Тюмень насмерть сбила лося. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал дежурный ГИБДД по Свердловской области. «В результате ДТП животное скончалось на месте происшествия. Водитель легкового автомобиля с переломом правой руки доставлена в лечебное учреждение», — рассказал представитель ГИБДД. Авария произошла на девятом километре трассы. Женщина 1975 года рождения ехала по неосвещенной дороге и не успела вовремя среагировать на лося. Ранее URA.RU сообщало, что по дороге в Екатеринбург мужчина рассек голову врезавшись в лосиху. Также агентство рассказывало, что на свердловской трассе лось устроил ДТП и погиб, в результате столкновения четверо человек были госпитализированы.

Свердловчанка за рулем иномарки Hyundai Accent на трассе Екатеринбург-Тюмень насмерть сбила лося. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал дежурный ГИБДД по Свердловской области. «В результате ДТП животное скончалось на месте происшествия. Водитель легкового автомобиля с переломом правой руки доставлена в лечебное учреждение», — рассказал представитель ГИБДД. Авария произошла на девятом километре трассы. Женщина 1975 года рождения ехала по неосвещенной дороге и не успела вовремя среагировать на лося. Ранее URA.RU сообщало, что по дороге в Екатеринбург мужчина рассек голову врезавшись в лосиху. Также агентство рассказывало, что на свердловской трассе лось устроил ДТП и погиб, в результате столкновения четверо человек были госпитализированы.