21 августа 2022

Свердловчанка насмерть сбила лося на трассе Екатеринбург-Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчанка на неосвещенной дороге насмерть сбила лося Фото:

Свердловчанка за рулем иномарки Hyundai Accent на трассе Екатеринбург-Тюмень насмерть сбила лося. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал дежурный ГИБДД по Свердловской области.

«В результате ДТП животное скончалось на месте происшествия. Водитель легкового автомобиля с переломом правой руки доставлена в лечебное учреждение», — рассказал представитель ГИБДД.

Авария произошла на девятом километре трассы. Женщина 1975 года рождения ехала по неосвещенной дороге и не успела вовремя среагировать на лося.

Ранее URA.RU сообщало, что по дороге в Екатеринбург мужчина рассек голову врезавшись в лосиху. Также агентство рассказывало, что на свердловской трассе лось устроил ДТП и погиб, в результате столкновения четверо человек были госпитализированы.

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Свердловчанка за рулем иномарки Hyundai Accent на трассе Екатеринбург-Тюмень насмерть сбила лося. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал дежурный ГИБДД по Свердловской области. «В результате ДТП животное скончалось на месте происшествия. Водитель легкового автомобиля с переломом правой руки доставлена в лечебное учреждение», — рассказал представитель ГИБДД. Авария произошла на девятом километре трассы. Женщина 1975 года рождения ехала по неосвещенной дороге и не успела вовремя среагировать на лося. Ранее URA.RU сообщало, что по дороге в Екатеринбург мужчина рассек голову врезавшись в лосиху. Также агентство рассказывало, что на свердловской трассе лось устроил ДТП и погиб, в результате столкновения четверо человек были госпитализированы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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