17 сентября 2022
16 сентября 2022

В Екатеринбурге кроссовер с номерами Таджикистана въехал в дом после погони. Фото

В Екатеринбурге Toyota RAV4 с номерами Таджикистана въехала в дом после погони от ДПС
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД попросили водителя Toyota остановиться, но тот не выполнил требование Фото:

Водитель Toyota RAV4 врезался в стену дома на Стачек, 22 в Екатеринбурге после того, как попытался скрыться от инспекторов ДПС. В аварии пострадали два человека, сообщили в городском управлении ГИБДД.

«Водитель Toyota RAV4 проигнорировал требование инспектора ДПС остановиться. Была погоня, после чего автомобиль въехал в дом. В аварии пострадали два человека», — рассказали инспекторы. В ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства аварии.

Ранее URA.RU сообщало, что водитель за рулем Toyota Corolla на трассе Екатеринбург-Алапаевск сбил лося, вылетел на встречную полосу и врезался в другую иномарку. В результате ДТП погиб водитель автомобиля, в который врезалась Toyota.

Водитель пытался уйти от погони и врезался в дом
Фото:

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Водитель Toyota RAV4 врезался в стену дома на Стачек, 22 в Екатеринбурге после того, как попытался скрыться от инспекторов ДПС. В аварии пострадали два человека, сообщили в городском управлении ГИБДД. «Водитель Toyota RAV4 проигнорировал требование инспектора ДПС остановиться. Была погоня, после чего автомобиль въехал в дом. В аварии пострадали два человека», — рассказали инспекторы. В ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства аварии. Ранее URA.RU сообщало, что водитель за рулем Toyota Corolla на трассе Екатеринбург-Алапаевск сбил лося, вылетел на встречную полосу и врезался в другую иномарку. В результате ДТП погиб водитель автомобиля, в который врезалась Toyota.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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