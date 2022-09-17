В Екатеринбурге кроссовер с номерами Таджикистана въехал в дом после погони. Фото

В Екатеринбурге Toyota RAV4 с номерами Таджикистана въехала в дом после погони от ДПС

18 сентября 2022 в 11:11 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД попросили водителя Toyota остановиться, но тот не выполнил требование Фото: Сергей Русанов © URA.RU Водитель Toyota RAV4 врезался в стену дома на Стачек, 22 в Екатеринбурге после того, как попытался скрыться от инспекторов ДПС. В аварии пострадали два человека, сообщили в городском управлении ГИБДД. «Водитель Toyota RAV4 проигнорировал требование инспектора ДПС остановиться. Была погоня, после чего автомобиль въехал в дом. В аварии пострадали два человека», — рассказали инспекторы. В ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства аварии. Ранее URA.RU сообщало, что водитель за рулем Toyota Corolla на трассе Екатеринбург-Алапаевск сбил лося, вылетел на встречную полосу и врезался в другую иномарку. В результате ДТП погиб водитель автомобиля, в который врезалась Toyota. Водитель пытался уйти от погони и врезался в дом Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Водитель Toyota RAV4 врезался в стену дома на Стачек, 22 в Екатеринбурге после того, как попытался скрыться от инспекторов ДПС. В аварии пострадали два человека, сообщили в городском управлении ГИБДД. «Водитель Toyota RAV4 проигнорировал требование инспектора ДПС остановиться. Была погоня, после чего автомобиль въехал в дом. В аварии пострадали два человека», — рассказали инспекторы. В ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства аварии. Ранее URA.RU сообщало, что водитель за рулем Toyota Corolla на трассе Екатеринбург-Алапаевск сбил лося, вылетел на встречную полосу и врезался в другую иномарку. В результате ДТП погиб водитель автомобиля, в который врезалась Toyota.