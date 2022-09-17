Водитель Toyota RAV4 врезался в стену дома на Стачек, 22 в Екатеринбурге после того, как попытался скрыться от инспекторов ДПС. В аварии пострадали два человека, сообщили в городском управлении ГИБДД.
«Водитель Toyota RAV4 проигнорировал требование инспектора ДПС остановиться. Была погоня, после чего автомобиль въехал в дом. В аварии пострадали два человека», — рассказали инспекторы. В ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства аварии.
Ранее URA.RU сообщало, что водитель за рулем Toyota Corolla на трассе Екатеринбург-Алапаевск сбил лося, вылетел на встречную полосу и врезался в другую иномарку. В результате ДТП погиб водитель автомобиля, в который врезалась Toyota.
Водитель Toyota RAV4 врезался в стену дома на Стачек, 22 в Екатеринбурге после того, как попытался скрыться от инспекторов ДПС. В аварии пострадали два человека, сообщили в городском управлении ГИБДД. «Водитель Toyota RAV4 проигнорировал требование инспектора ДПС остановиться. Была погоня, после чего автомобиль въехал в дом. В аварии пострадали два человека», — рассказали инспекторы. В ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства аварии. Ранее URA.RU сообщало, что водитель за рулем Toyota Corolla на трассе Екатеринбург-Алапаевск сбил лося, вылетел на встречную полосу и врезался в другую иномарку. В результате ДТП погиб водитель автомобиля, в который врезалась Toyota.