В Нижневартовске машина влетела в столб

18 сентября 2022 в 20:31 Размер текста - 17 +

Пострадавшего водителя передали медикам (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) на улице Энтузиастов автомобиль въехал в столб. Водитель не справился с управлением, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Водитель 2003 г. р. не справился с управлением, въехал в столб. Госпитализирован, у него ссадины и травма головы», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что на автодороге «Сургут-Лянтор» (ХМАО) в лобовом ДТП столкнулись «Лада» и Toyota. Водитель отечественного автомобиля, который был без прав, погиб.

В Нижневартовске (ХМАО) на улице Энтузиастов автомобиль въехал в столб. Водитель не справился с управлением, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Водитель 2003 г. р. не справился с управлением, въехал в столб. Госпитализирован, у него ссадины и травма головы», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что на автодороге «Сургут-Лянтор» (ХМАО) в лобовом ДТП столкнулись «Лада» и Toyota. Водитель отечественного автомобиля, который был без прав, погиб.