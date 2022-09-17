17 сентября 2022
16 сентября 2022

В Нижневартовске машина влетела в столб

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на улице Республики. Тюмень, автомобильная авария, дтп, авария, гибдд, дорожно-транспортное проишествие
Пострадавшего водителя передали медикам (фото из архива) Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на улице Энтузиастов автомобиль въехал в столб. Водитель не справился с управлением, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Водитель 2003 г. р. не справился с управлением, въехал в столб. Госпитализирован, у него ссадины и травма головы», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что на автодороге «Сургут-Лянтор» (ХМАО) в лобовом ДТП столкнулись «Лада» и Toyota. Водитель отечественного автомобиля, который был без прав, погиб.

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В Нижневартовске (ХМАО) на улице Энтузиастов автомобиль въехал в столб. Водитель не справился с управлением, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Водитель 2003 г. р. не справился с управлением, въехал в столб. Госпитализирован, у него ссадины и травма головы», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что на автодороге «Сургут-Лянтор» (ХМАО) в лобовом ДТП столкнулись «Лада» и Toyota. Водитель отечественного автомобиля, который был без прав, погиб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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