В Нижневартовске машина влетела в столб

Пострадавшего водителя передали медикам (фото из архива)
В Нижневартовске (ХМАО) на улице Энтузиастов автомобиль въехал в столб. Водитель не справился с управлением, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«Водитель 2003 г. р. не справился с управлением, въехал в столб. Госпитализирован, у него ссадины и травма головы», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало, что на автодороге «Сургут-Лянтор» (ХМАО) в лобовом ДТП столкнулись «Лада» и Toyota. Водитель отечественного автомобиля, который был без прав, погиб.
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