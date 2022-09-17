Челябинский сенатор раскрыла планы на всеобщую мобилизацию

Челябинский сенатор Павлова: о военной мобилизации и призыве гражданских речи не идет

Маргарита Павлова сделала заявление о мобилизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Маргарита Павлова сообщила о том, что ни о какой всеобщей мобилизации и призыве гражданских лиц речи не идет. Политик заявила URA.RU, что россиянам необходимо сплотиться.

«Против нас развязана ментальная, информационная война, полная лжи, обмана и манипуляция. Враг постоянно вбрасывает и подогревает слухи, чтобы мы перестали бороться, сдались и позволили ему нас уничтожить. Ни о какой военной мобилизации и призыве гражданских речи не идет», — сообщила URA.RU Павлова.

Павлова подчеркнула, что многие годы Россия противостоит Западу. По ее мнению, сейчас это вышло в открытую фазу, когда враг, не стесняясь, говорит, что его целью всегда было нас уничтожить, отменить и стереть нашу культуру, язык, страну.

По мнению сенатора, мобилизация — это сплочение общества, наведение порядка в экономике, социальной сфере, повышения ответственности, чтобы у каждой ошибки была фамилия и имя. Павлова добавила, что нужно перестать жить и работать формально, по инструкции, пытаться отделаться минимальными действиями.

«В русском языке есть выражение „всем миром“, когда все общество собиралось и сообща противостояло беде, помогало слабым и нуждающимся. Вот о такой мобилизации нужно говорить. И самое главное — нам нужна духовная и душевная мобилизация», — добавила Павлова.

Ранее боец с позывным «Ветер» из элитного российского подразделения, которое участвует в спецоперации, высказался об отсутствии необходимости всеобщей мобилизации. Он заявил, что Россия и без этого справится со своими задачами на Украине.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее целями стали демилитаризация, денацификация территории, а также спасение мирных граждан Донбасса от геноцида ВСУ и нацбатальонов.