Bloomberg: Украина истощает военные ресурсы США

18 сентября 2022 в 22:32 Размер текста - 17 +

Российско-украинский конфликт показывает, что американские военные не готовы к войне с Китаем Фото: The White House новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После того как США начали отправлять оружие на Украину, запасы Америки истощились, и нужно их пополнить для потенциальной войны с КНР. Материал об этом выпустило издание Bloomberg. «Российско-украинский конфликт показывает, что американские военные не готовы к войне с Китаем. Обеспечение Киева оружием привело к тревожному истощению запасов Пентагона, а защита Тайваня обошлась бы гораздо дороже», — говорится в статье. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайвань, который Китай считает своей территорией, в конце лета этого года. КНР в ответ на это начала военные учения на границе с Тайванем — в западной части Тихого океана. Помимо этого, после начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины Штаты активно поставляют в Киев вооружение, в частности, артиллерийские ракетные системы HIMARS, тем самым поддерживая киевский режим. Украинские военные используют оружие Запада для обстрела мирных жителей ДНР и ЛНР, сообщает «Царьград». При этом США предупреждают Китай о последствиях поддержки России в рамках конфликта на Украине, передает VSE42.Ru.

После того как США начали отправлять оружие на Украину, запасы Америки истощились, и нужно их пополнить для потенциальной войны с КНР. Материал об этом выпустило издание Bloomberg. «Российско-украинский конфликт показывает, что американские военные не готовы к войне с Китаем. Обеспечение Киева оружием привело к тревожному истощению запасов Пентагона, а защита Тайваня обошлась бы гораздо дороже», — говорится в статье. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайвань, который Китай считает своей территорией, в конце лета этого года. КНР в ответ на это начала военные учения на границе с Тайванем — в западной части Тихого океана. Помимо этого, после начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины Штаты активно поставляют в Киев вооружение, в частности, артиллерийские ракетные системы HIMARS, тем самым поддерживая киевский режим. Украинские военные используют оружие Запада для обстрела мирных жителей ДНР и ЛНР, сообщает «Царьград». При этом США предупреждают Китай о последствиях поддержки России в рамках конфликта на Украине, передает VSE42.Ru.