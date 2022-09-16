ВСУ выпустили пять HIMARS по кабинету главы администрации Херсонской области

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Кирилл Стремоусов. Херсон, стремоусов кирилл
Администрация Херсона была атакована пятью ракетами HIMARS Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ выпустили пять HIMARS по кабинету главы администрации Херсонской области. Об этом рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Ко мне прямо в кабинет, откровенно говоря, прилетело около пяти HIMARS. Мое крыло, где я находился, было практически разрушено», — сказал Стремоусов. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее ВСУ атаковали Херсон ракетами HIMARS. Кроме того, ВСУ нанесли удар по генпрокуратуре в Луганске и по заводу в ДНР.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, цель которой — защита мирного населения ЛНР и ДНР. ВСУ неоднократно использовали системы залпового огня HIMARS, которые предоставляют им США.

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ВСУ выпустили пять HIMARS по кабинету главы администрации Херсонской области. Об этом рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Ко мне прямо в кабинет, откровенно говоря, прилетело около пяти HIMARS. Мое крыло, где я находился, было практически разрушено», — сказал Стремоусов. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1». Ранее ВСУ атаковали Херсон ракетами HIMARS. Кроме того, ВСУ нанесли удар по генпрокуратуре в Луганске и по заводу в ДНР. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, цель которой — защита мирного населения ЛНР и ДНР. ВСУ неоднократно использовали системы залпового огня HIMARS, которые предоставляют им США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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