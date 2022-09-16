ВСУ выпустили пять HIMARS по кабинету главы администрации Херсонской области

16 сентября 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

Администрация Херсона была атакована пятью ракетами HIMARS Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ выпустили пять HIMARS по кабинету главы администрации Херсонской области. Об этом рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Ко мне прямо в кабинет, откровенно говоря, прилетело около пяти HIMARS. Мое крыло, где я находился, было практически разрушено», — сказал Стремоусов. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1». Ранее ВСУ атаковали Херсон ракетами HIMARS. Кроме того, ВСУ нанесли удар по генпрокуратуре в Луганске и по заводу в ДНР. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, цель которой — защита мирного населения ЛНР и ДНР. ВСУ неоднократно использовали системы залпового огня HIMARS, которые предоставляют им США.

ВСУ выпустили пять HIMARS по кабинету главы администрации Херсонской области. Об этом рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Ко мне прямо в кабинет, откровенно говоря, прилетело около пяти HIMARS. Мое крыло, где я находился, было практически разрушено», — сказал Стремоусов. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1». Ранее ВСУ атаковали Херсон ракетами HIMARS. Кроме того, ВСУ нанесли удар по генпрокуратуре в Луганске и по заводу в ДНР. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, цель которой — защита мирного населения ЛНР и ДНР. ВСУ неоднократно использовали системы залпового огня HIMARS, которые предоставляют им США.