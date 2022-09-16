Администрация Херсона была атакована пятью ракетами HIMARS
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ выпустили пять HIMARS по кабинету главы администрации Херсонской области. Об этом рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Ко мне прямо в кабинет, откровенно говоря, прилетело около пяти HIMARS. Мое крыло, где я находился, было практически разрушено», — сказал Стремоусов. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее ВСУ атаковали Херсон ракетами HIMARS. Кроме того, ВСУ нанесли удар по генпрокуратуре в Луганске и по заводу в ДНР.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, цель которой — защита мирного населения ЛНР и ДНР. ВСУ неоднократно использовали системы залпового огня HIMARS, которые предоставляют им США.
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