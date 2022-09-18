Челябинка делала перманентный татуаж без лицензии

Женщина работала в салоне красоты Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жительница Челябинска, работая в салоне красоты, делала посетителям перманентный татуаж, не имея на это лицензии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, нарушение выявили в ходе проверки салона.

«Прокуратурой проведена проверка в салоне красоты в Челябинске. Установлено, что жительница Челябинска, предоставляя услуги по перманентному татуажу, не имеет лицензии на осуществление медицинской деятельности», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что по заявлению государственного обвинителя женщина была отстранена от выполнения данной процедуры. Решение суда находится на контроле в прокуратуре района.

Перманентный макияж или татуаж могут выполнять только квалифицированные специалисты. Своим клиентам они с помощью иглы в верхние слоя кожи вводят специальный пигмент, который способствует созданию стойкого рисунка на лице. Также подчеркивает, выделяет и корректирует некоторые черты лица.