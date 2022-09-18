18 сентября 2022
17 сентября 2022

Челябинка делала перманентный татуаж без лицензии

© Служба новостей «URA.RU»
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Салон красоты Изин Дом Сити. Екатеринбург, салон красоты, изин дом
Женщина работала в салоне красоты Фото:

Жительница Челябинска, работая в салоне красоты, делала посетителям перманентный татуаж, не имея на это лицензии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, нарушение выявили в ходе проверки салона.

«Прокуратурой проведена проверка в салоне красоты в Челябинске. Установлено, что жительница Челябинска, предоставляя услуги по перманентному татуажу, не имеет лицензии на осуществление медицинской деятельности», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что по заявлению государственного обвинителя женщина была отстранена от выполнения данной процедуры. Решение суда находится на контроле в прокуратуре района.

Перманентный макияж или татуаж могут выполнять только квалифицированные специалисты. Своим клиентам они с помощью иглы в верхние слоя кожи вводят специальный пигмент, который способствует созданию стойкого рисунка на лице. Также подчеркивает, выделяет и корректирует некоторые черты лица.

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Жительница Челябинска, работая в салоне красоты, делала посетителям перманентный татуаж, не имея на это лицензии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, нарушение выявили в ходе проверки салона. «Прокуратурой проведена проверка в салоне красоты в Челябинске. Установлено, что жительница Челябинска, предоставляя услуги по перманентному татуажу, не имеет лицензии на осуществление медицинской деятельности», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что по заявлению государственного обвинителя женщина была отстранена от выполнения данной процедуры. Решение суда находится на контроле в прокуратуре района. Перманентный макияж или татуаж могут выполнять только квалифицированные специалисты. Своим клиентам они с помощью иглы в верхние слоя кожи вводят специальный пигмент, который способствует созданию стойкого рисунка на лице. Также подчеркивает, выделяет и корректирует некоторые черты лица.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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