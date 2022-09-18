18 сентября 2022
17 сентября 2022

Челябинец выловил в озере экзотическую рыбу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, рыбак, тобол, удочка, рыбалка, водоем
Челябинец выловил в озере Аргази сома Фото:

Челябинец Николай А. выловил в озере Аргази сома. Такая рыба считается экзотической для данного водоема. Свой улов рыбак опубликовал в социальных сетях.

«Вот это н**** (ничего) себе, что я поймал! Озеро Аргази», — подписал мужчина опубликованное фото своего улова.

URA.RU связалось с рыбаком. Он рассказал, что сначала не поверил своему улову и очень удивился. Ощущения при вываживании такой рыбы, по словам мужчины, непередаваемые. Вес пойманного сома составил 6,5 килограммов. Из головы рыбы приготовят уху, а туловище оставят на потом.

Поймать сома в челябинских озерах считается большой редкостью. Рыба наиболее распространена в Камско-Волжском бассейне, тогда как большинство водоемов региона входят в состав Нижне-Обского бассейна. Наибольшая вероятность встретить рыбу — поехать рыбачить на реку Урал.

Вес пойманного сома составил 6,5 килограммов
Фото:

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Челябинец Николай А. выловил в озере Аргази сома. Такая рыба считается экзотической для данного водоема. Свой улов рыбак опубликовал в социальных сетях. «Вот это н**** (ничего) себе, что я поймал! Озеро Аргази», — подписал мужчина опубликованное фото своего улова. URA.RU связалось с рыбаком. Он рассказал, что сначала не поверил своему улову и очень удивился. Ощущения при вываживании такой рыбы, по словам мужчины, непередаваемые. Вес пойманного сома составил 6,5 килограммов. Из головы рыбы приготовят уху, а туловище оставят на потом. Поймать сома в челябинских озерах считается большой редкостью. Рыба наиболее распространена в Камско-Волжском бассейне, тогда как большинство водоемов региона входят в состав Нижне-Обского бассейна. Наибольшая вероятность встретить рыбу — поехать рыбачить на реку Урал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...