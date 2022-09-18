Челябинец выловил в озере Аргази сома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинец Николай А. выловил в озере Аргази сома. Такая рыба считается экзотической для данного водоема. Свой улов рыбак опубликовал в социальных сетях.

«Вот это н**** (ничего) себе, что я поймал! Озеро Аргази», — подписал мужчина опубликованное фото своего улова.

URA.RU связалось с рыбаком. Он рассказал, что сначала не поверил своему улову и очень удивился. Ощущения при вываживании такой рыбы, по словам мужчины, непередаваемые. Вес пойманного сома составил 6,5 килограммов. Из головы рыбы приготовят уху, а туловище оставят на потом.

Поймать сома в челябинских озерах считается большой редкостью. Рыба наиболее распространена в Камско-Волжском бассейне, тогда как большинство водоемов региона входят в состав Нижне-Обского бассейна. Наибольшая вероятность встретить рыбу — поехать рыбачить на реку Урал.