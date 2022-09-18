18 сентября 2022
17 сентября 2022

В Челябинске разрушается детская больница. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Поликлиника. Больница. Челябинск, ребенок, телефон, рисунок, дети, мальчик, здоровье, детская поликлиника, детская больница
По зданию детского отделения пошла трещина, которая может привести к обрушению Фото:

В микрорайоне Чурилово в Челябинске разрушается детское отделение городской поликлиники. Местные жители написали об этом в социальных сетях.

«Здание детского отделения ГКБ по ул. Трашутина, 20 в прямом смысле разваливается, здание дало приличную трещину! Никто не знает, когда состоится обрушение, не хотелось бы трагедий в нашем микрорайоне, врачи работают на свой страх и риск!», — написала Надежда П. в группе «А. Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» в «Вконтакте».

Женщина утверждает, что министерство здравоохранения региона в курсе ситуации о состоянии больницы. Жителям говорят ждать новой поликлиники. Только когда она будет построена не уточняют.

URA.RU направило запрос в региональный минздрав. Там приняли запрос в работу. Ответ будет опубликован позднее.

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В микрорайоне Чурилово в Челябинске разрушается детское отделение городской поликлиники. Местные жители написали об этом в социальных сетях. «Здание детского отделения ГКБ по ул. Трашутина, 20 в прямом смысле разваливается, здание дало приличную трещину! Никто не знает, когда состоится обрушение, не хотелось бы трагедий в нашем микрорайоне, врачи работают на свой страх и риск!», — написала Надежда П. в группе «А. Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» в «Вконтакте». Женщина утверждает, что министерство здравоохранения региона в курсе ситуации о состоянии больницы. Жителям говорят ждать новой поликлиники. Только когда она будет построена не уточняют. URA.RU направило запрос в региональный минздрав. Там приняли запрос в работу. Ответ будет опубликован позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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