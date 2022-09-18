В Челябинске разрушается детская больница. Фото

19 сентября 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

По зданию детского отделения пошла трещина, которая может привести к обрушению Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В микрорайоне Чурилово в Челябинске разрушается детское отделение городской поликлиники. Местные жители написали об этом в социальных сетях. «Здание детского отделения ГКБ по ул. Трашутина, 20 в прямом смысле разваливается, здание дало приличную трещину! Никто не знает, когда состоится обрушение, не хотелось бы трагедий в нашем микрорайоне, врачи работают на свой страх и риск!», — написала Надежда П. в группе «А. Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» в «Вконтакте». Женщина утверждает, что министерство здравоохранения региона в курсе ситуации о состоянии больницы. Жителям говорят ждать новой поликлиники. Только когда она будет построена не уточняют. URA.RU направило запрос в региональный минздрав. Там приняли запрос в работу. Ответ будет опубликован позднее. Фото: Надежда П. в группе «А. Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» в «Вконтакте» Фото: Надежда П. в группе «А. Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» в «Вконтакте» Фото: Надежда П. в группе «А. Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» в «Вконтакте» Фото: Надежда П. в группе «А. Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» в «Вконтакте»

В микрорайоне Чурилово в Челябинске разрушается детское отделение городской поликлиники. Местные жители написали об этом в социальных сетях. «Здание детского отделения ГКБ по ул. Трашутина, 20 в прямом смысле разваливается, здание дало приличную трещину! Никто не знает, когда состоится обрушение, не хотелось бы трагедий в нашем микрорайоне, врачи работают на свой страх и риск!», — написала Надежда П. в группе «А. Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» в «Вконтакте». Женщина утверждает, что министерство здравоохранения региона в курсе ситуации о состоянии больницы. Жителям говорят ждать новой поликлиники. Только когда она будет построена не уточняют. URA.RU направило запрос в региональный минздрав. Там приняли запрос в работу. Ответ будет опубликован позднее.