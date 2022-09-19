Челябинскому генералу предложат пост в службе судебных приставов

Генерал-лейтенанту Евгению Савченко прочат должность главы Общественного совета при челябинском УФССП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генерал-лейтенанту полиции в отставке и экс-министру общественной безопасности Челябинской области Евгению Савченко предложат возглавить Общественный совет при управлении Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Решено обновить общественный совет при ФССП. Возглавить новый состав предложено Евгению Савченко. Сейчас его возглавляет полковник полиции в отставке, почетный сотрудник МВД Александр Семенов», — пояснил URA.RU инсайдер в силовых структурах.

«Разговоры на эту тему пока преждевременны. Совет работает в действующем составе», — заявили URA.RU в пресс-службе управления.

Генерал-лейтенант полиции Савченко возглавлял управление Госнаркоконтроля по Челябинской области. После упразднения ведомства с ноября 2016 года он занял пост министра общественной безопасности региона.

Министерство было ликвидировано при реформе правительства региона в 2018 году, после чего министр ушел в отставку. В начале октября 2020 года он занял пост заместителя гендиректора одного из крупнейших интернет-провайдеров региона «Интерсвязь».