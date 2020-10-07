Экс-министр безопасности Челябинской области нашел новую работу

Генерал Евгений Савченко стал GR-директором крупной компании-провайдера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший министр общественной безопасности Челябинской области, генерал-лейтенант в отставке Евгений Савченко стал сотрудником телекоммуникационной компании «Интерсвязь». Он занял пост GR-директора одного из крупнейших интернет-провайдеров региона.

В компании Савченко будет курировать взаимодействие с органами государственной власти [Government Relations, GR]. «Как достоверно понять, что компания успешно развивается? Географический рост, активное внедрение инноваций, получение статусов и наград? Это всё важные показатели, но есть ещё ключевой фактор — люди! Я очень рада такому коллеге и с нескрываемым удовольствием представляю вам GR-директора компании», — прокомментировала назначение глава отдела продвижения «Интерсвязи» Ляля Аксеновских. Сам он не ответил на звонок URA.RU.

Савченко возглавлял региональное управление Госнаркоконтроля. После упразднения ведомства с ноября 2016 года он занял пост министра общественной безопасности Челябинской области. Его министерство было ликвидировано в ходе изменения структуры правительства региона два года спустя.