19 сентября 2022
18 сентября 2022

Налоговая подала в суд на департамент финансов курганской мэрии

Департамент финансов Кургана не платит налоги за музыкальную школу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган , богоявленский храм, детская музыкальная школа№1, город курган, улица куйбышева2
Департамент финансов Кургана не платит налоги за музыкальную школу Фото:

Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области обратилось в Арбитражный суд. Ведомство хочет взыскать с департамента финансов и имущества городской администрации налог, сбор, страховые взносы, пени, штраф и проценты за детскую музыкальную школу №1 им. И.А. Парфенова, а пока требует приостановить финансовые операции учреждения.

«Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании незаконным бездействия департамента финансов и имущества администрации Кургана, выразившегося в не приостановлении осуществления операций по расходованию средств на всех лицевых счетах муниципального бюджетного образовательного учреждения допобразования „Детская музыкальная школа №1 им. И.А. Парфенова“, включая лицевые счета его структурных подразделений, открытых в финансовом органе», — сообщается на сайте ведомства.

По закону приостановление финансовых операций бюджетного учреждение не должно сказаться на сроках получения зарплаты сотрудниками, на выплате стипендий и материальной помощи. Исходя из документов, опубликованных на сайте арбитражного суда, департамент финансов принудительно обязали уплатить налоги еще в марте 2022 года. Следующее заседание по этому делу состоится 4 октября, к судебному разбирательству привлекут еще также музыкальную школу.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области обратилось в Арбитражный суд. Ведомство хочет взыскать с департамента финансов и имущества городской администрации налог, сбор, страховые взносы, пени, штраф и проценты за детскую музыкальную школу №1 им. И.А. Парфенова, а пока требует приостановить финансовые операции учреждения. «Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании незаконным бездействия департамента финансов и имущества администрации Кургана, выразившегося в не приостановлении осуществления операций по расходованию средств на всех лицевых счетах муниципального бюджетного образовательного учреждения допобразования „Детская музыкальная школа №1 им. И.А. Парфенова“, включая лицевые счета его структурных подразделений, открытых в финансовом органе», — сообщается на сайте ведомства. По закону приостановление финансовых операций бюджетного учреждение не должно сказаться на сроках получения зарплаты сотрудниками, на выплате стипендий и материальной помощи. Исходя из документов, опубликованных на сайте арбитражного суда, департамент финансов принудительно обязали уплатить налоги еще в марте 2022 года. Следующее заседание по этому делу состоится 4 октября, к судебному разбирательству привлекут еще также музыкальную школу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...