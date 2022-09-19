Налоговая подала в суд на департамент финансов курганской мэрии

Департамент финансов Кургана не платит налоги за музыкальную школу

Департамент финансов Кургана не платит налоги за музыкальную школу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области обратилось в Арбитражный суд. Ведомство хочет взыскать с департамента финансов и имущества городской администрации налог, сбор, страховые взносы, пени, штраф и проценты за детскую музыкальную школу №1 им. И.А. Парфенова, а пока требует приостановить финансовые операции учреждения.

«Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании незаконным бездействия департамента финансов и имущества администрации Кургана, выразившегося в не приостановлении осуществления операций по расходованию средств на всех лицевых счетах муниципального бюджетного образовательного учреждения допобразования „Детская музыкальная школа №1 им. И.А. Парфенова“, включая лицевые счета его структурных подразделений, открытых в финансовом органе», — сообщается на сайте ведомства.

По закону приостановление финансовых операций бюджетного учреждение не должно сказаться на сроках получения зарплаты сотрудниками, на выплате стипендий и материальной помощи. Исходя из документов, опубликованных на сайте арбитражного суда, департамент финансов принудительно обязали уплатить налоги еще в марте 2022 года. Следующее заседание по этому делу состоится 4 октября, к судебному разбирательству привлекут еще также музыкальную школу.