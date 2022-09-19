В Пермском крае люди ждут междугородние автобусы на улице

20 сентября 2022 в 13:07 Размер текста - 17 +

Пермяки ждут автобус Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Кудымкаре (Пермский край) жители вынуждены ждать междугородние автобусы, которые ходят в ночное время, на улице. Своим возмущением пермяки поделились в соцсети «ВКонтакте». «Почему наш родной единственный Кудымкарский автовокзал не работает круглосуточно? Сейчас появились ночные рейсы автобусов до Гайн, Косы, Кочево, Майкора, Камы, Пожвы. Почему никто не заботится о людях? Останавливаясь в Кудымкаре даже сходить в туалет проблематично. Режим работы до 20-40, а в дождь люди жмутся с багажом под навесом. Раньше не было ночных рейсов и автовокзал работал круглосуточно, был опорный пункт милиции, почему сейчас это нельзя организовать? Скоро зима, в мороз и снег пассажиры опять будут мерзнуть под навесом?», — задается вопросом автор поста. Оперативно связаться с автовокзалом корреспонденту URA.RU не удалось, там не берут трубку. В администрации Кудымкара агентству, сообщили, что автовокзал им не подчиняется.

В Кудымкаре (Пермский край) жители вынуждены ждать междугородние автобусы, которые ходят в ночное время, на улице. Своим возмущением пермяки поделились в соцсети «ВКонтакте». «Почему наш родной единственный Кудымкарский автовокзал не работает круглосуточно? Сейчас появились ночные рейсы автобусов до Гайн, Косы, Кочево, Майкора, Камы, Пожвы. Почему никто не заботится о людях? Останавливаясь в Кудымкаре даже сходить в туалет проблематично. Режим работы до 20-40, а в дождь люди жмутся с багажом под навесом. Раньше не было ночных рейсов и автовокзал работал круглосуточно, был опорный пункт милиции, почему сейчас это нельзя организовать? Скоро зима, в мороз и снег пассажиры опять будут мерзнуть под навесом?», — задается вопросом автор поста. Оперативно связаться с автовокзалом корреспонденту URA.RU не удалось, там не берут трубку. В администрации Кудымкара агентству, сообщили, что автовокзал им не подчиняется.