19 сентября 2022

В Пермском крае люди ждут междугородние автобусы на улице

© Служба новостей «URA.RU»
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Автовокзал. Тюмень, автовокзал, автовокзал тюмень
Пермяки ждут автобус Фото:

В Кудымкаре (Пермский край) жители вынуждены ждать междугородние автобусы, которые ходят в ночное время, на улице. Своим возмущением пермяки поделились в соцсети «ВКонтакте».

«Почему наш родной единственный Кудымкарский автовокзал не работает круглосуточно? Сейчас появились ночные рейсы автобусов до Гайн, Косы, Кочево, Майкора, Камы, Пожвы. Почему никто не заботится о людях? Останавливаясь в Кудымкаре даже сходить в туалет проблематично. Режим работы до 20-40, а в дождь люди жмутся с багажом под навесом. Раньше не было ночных рейсов и автовокзал работал круглосуточно, был опорный пункт милиции, почему сейчас это нельзя организовать? Скоро зима, в мороз и снег пассажиры опять будут мерзнуть под навесом?», — задается вопросом автор поста.

Оперативно связаться с автовокзалом корреспонденту URA.RU не удалось, там не берут трубку. В администрации Кудымкара агентству, сообщили, что автовокзал им не подчиняется.

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В Кудымкаре (Пермский край) жители вынуждены ждать междугородние автобусы, которые ходят в ночное время, на улице. Своим возмущением пермяки поделились в соцсети «ВКонтакте». «Почему наш родной единственный Кудымкарский автовокзал не работает круглосуточно? Сейчас появились ночные рейсы автобусов до Гайн, Косы, Кочево, Майкора, Камы, Пожвы. Почему никто не заботится о людях? Останавливаясь в Кудымкаре даже сходить в туалет проблематично. Режим работы до 20-40, а в дождь люди жмутся с багажом под навесом. Раньше не было ночных рейсов и автовокзал работал круглосуточно, был опорный пункт милиции, почему сейчас это нельзя организовать? Скоро зима, в мороз и снег пассажиры опять будут мерзнуть под навесом?», — задается вопросом автор поста. Оперативно связаться с автовокзалом корреспонденту URA.RU не удалось, там не берут трубку. В администрации Кудымкара агентству, сообщили, что автовокзал им не подчиняется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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