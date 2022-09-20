Жители новостройки грозят судом любимому застройщику властей Нижневартовска

21 сентября 2022 в 20:31 Размер текста - 17 +

Жильцы ждали год, но НСД так и не доделали входные группы Фото: Елена Хабарова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) собственники квартир в новостройке готовятся подать в суд на любимого застройщика городских властей — компанию «Нижневартовскстройдеталь», которая построила в городе больше двухсот домов. Застройщик около года не может устранить недоделки в новом доме. Об этом URA.RU рассказал один из жильцов, воспользовавшись правом на анонимность. «Нам обещали доделать входные группы еще прошлой осенью, когда мы заселялись. Потом перенесли работы на май, потом на лето… Скоро зима, никакого остекления и утепления мы так и не дождались. Жильцы собрали подписи, отправили претензию застройщику и жалобу в департамент строительства. Если не будет реакции, пойдем в суд», — поделился один из жильцов дома №16а на улице Строителей с корреспондентом агентства. Дом сдали с незавершенным благоустройством в ноябре прошлого года. По словам жильцов, представители застройщика игнорируют их обращения либо ссылаются на сложную финансовую ситуацию, в которой оказалась компания. Журналист URA.RU направил запрос в пресс-службу «Нижневартовскстройдетали» с просьбой прокомментировать ситуацию, но на момент публикации не получил ответ. В мэрии города также пообещали дать комментарий позже. Ранее URA.RU писало о планах компании «Нижневартовскстройдеталь» взять кредиты, чтобы решить финансовые проблемы. Предприятие рассматривает вопрос о переходе на проектное финансирование.

В Нижневартовске (ХМАО) собственники квартир в новостройке готовятся подать в суд на любимого застройщика городских властей — компанию «Нижневартовскстройдеталь», которая построила в городе больше двухсот домов. Застройщик около года не может устранить недоделки в новом доме. Об этом URA.RU рассказал один из жильцов, воспользовавшись правом на анонимность. «Нам обещали доделать входные группы еще прошлой осенью, когда мы заселялись. Потом перенесли работы на май, потом на лето… Скоро зима, никакого остекления и утепления мы так и не дождались. Жильцы собрали подписи, отправили претензию застройщику и жалобу в департамент строительства. Если не будет реакции, пойдем в суд», — поделился один из жильцов дома №16а на улице Строителей с корреспондентом агентства. Дом сдали с незавершенным благоустройством в ноябре прошлого года. По словам жильцов, представители застройщика игнорируют их обращения либо ссылаются на сложную финансовую ситуацию, в которой оказалась компания. Журналист URA.RU направил запрос в пресс-службу «Нижневартовскстройдетали» с просьбой прокомментировать ситуацию, но на момент публикации не получил ответ. В мэрии города также пообещали дать комментарий позже. Ранее URA.RU писало о планах компании «Нижневартовскстройдеталь» взять кредиты, чтобы решить финансовые проблемы. Предприятие рассматривает вопрос о переходе на проектное финансирование.