21 сентября 2022

Американская компания продала завод в Челябинской области

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5 Общероссийский Гражданский Форум - 2017, дискуссия Алексея Кудрина с Сергеем Собяниным. Москва, рукопожатие, кудрин алексей, собянин сергей
Ball Corporation и Arnest Group согласовали детали покупки между собой Фото:
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Американская компания Ball Corporation, специализирующаяся на производстве алюминиевой тары, продала свой завод в Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе компании, покупателем стала компания Arnest Group, которая предложила за завод 530 млн долларов.

«Это решение является результатом многомесячных размышлений и обеспечивает решение, которое наилучшим образом обеспечивает будущее коллег и активов Ball Corporation в России. Мы считаем, что это разумный результат для Ball Corporation в этих геополитических обстоятельствах», — передает слова президента компании Дэна Фишера ее пресс-служба.

В пресс-службе отмечают, что все необходимые согласования между компаниями были получены. Ожидается, что продажа не повлияет на бизнес Ball Corporation за пределами России.

Компания заявила о своем уходе с российского рынка после усиления санкционного давления. В компании долгое время искали нового собственника. Заявиться на покупку предприятия могли любые корпорации.

Завод Ball Corporation находится в Аргаяшском районе с 2008 года. Изначально производство принадлежало британской компании «Рексам», однако в 2016 году американцы выкупили его. За сутки на аргаяшском заводе выпускали около 3 млн банок для напитков.

Большинство иностранных компаний приняли решение об остановке бизнеса в России после усиления санкционных ограничений со стороны целого ряда стран запада. Президент РФ Владимир Путин отметил, что подобные решения направлены на ухудшение жизни миллионов россиян.

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Американская компания Ball Corporation, специализирующаяся на производстве алюминиевой тары, продала свой завод в Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе компании, покупателем стала компания Arnest Group, которая предложила за завод 530 млн долларов. «Это решение является результатом многомесячных размышлений и обеспечивает решение, которое наилучшим образом обеспечивает будущее коллег и активов Ball Corporation в России. Мы считаем, что это разумный результат для Ball Corporation в этих геополитических обстоятельствах», — передает слова президента компании Дэна Фишера ее пресс-служба. В пресс-службе отмечают, что все необходимые согласования между компаниями были получены. Ожидается, что продажа не повлияет на бизнес Ball Corporation за пределами России. Компания заявила о своем уходе с российского рынка после усиления санкционного давления. В компании долгое время искали нового собственника. Заявиться на покупку предприятия могли любые корпорации. Завод Ball Corporation находится в Аргаяшском районе с 2008 года. Изначально производство принадлежало британской компании «Рексам», однако в 2016 году американцы выкупили его. За сутки на аргаяшском заводе выпускали около 3 млн банок для напитков. Большинство иностранных компаний приняли решение об остановке бизнеса в России после усиления санкционных ограничений со стороны целого ряда стран запада. Президент РФ Владимир Путин отметил, что подобные решения направлены на ухудшение жизни миллионов россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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