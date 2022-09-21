Американская компания продала завод в Челябинской области

Ball Corporation и Arnest Group согласовали детали покупки между собой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Американская компания Ball Corporation, специализирующаяся на производстве алюминиевой тары, продала свой завод в Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе компании, покупателем стала компания Arnest Group, которая предложила за завод 530 млн долларов.

«Это решение является результатом многомесячных размышлений и обеспечивает решение, которое наилучшим образом обеспечивает будущее коллег и активов Ball Corporation в России. Мы считаем, что это разумный результат для Ball Corporation в этих геополитических обстоятельствах», — передает слова президента компании Дэна Фишера ее пресс-служба.

В пресс-службе отмечают, что все необходимые согласования между компаниями были получены. Ожидается, что продажа не повлияет на бизнес Ball Corporation за пределами России.

Компания заявила о своем уходе с российского рынка после усиления санкционного давления. В компании долгое время искали нового собственника. Заявиться на покупку предприятия могли любые корпорации.

Завод Ball Corporation находится в Аргаяшском районе с 2008 года. Изначально производство принадлежало британской компании «Рексам», однако в 2016 году американцы выкупили его. За сутки на аргаяшском заводе выпускали около 3 млн банок для напитков.

Большинство иностранных компаний приняли решение об остановке бизнеса в России после усиления санкционных ограничений со стороны целого ряда стран запада. Президент РФ Владимир Путин отметил, что подобные решения направлены на ухудшение жизни миллионов россиян.