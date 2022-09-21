21 сентября 2022

Губернатор Текслер попросил челябинцев не верить фейкам о мобилизации

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Алексей Текслер на пленарном заседании Южно-Уральского педагогического собрания. Челябинск , текслер алексей
По словам Алексея Текслера, фейки о мобилизации могут запугать население Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер попросил жителей региона не верить фейкам о мобилизации, которые им предлагают социальные сети. На совещании с главами городов и районов 22 сентября он предложил ориентироваться на официальную информацию органов власти.

«Обращаюсь ко всем жителям региона, прошу всех ориентироваться на официальную информацию органов власти, военных комиссариатов, не верить фейкам и непроверенным сообщениям в социальных сетях, телефонным звонкам. Возможна активизация мошенников, которые под видом „решал“ будут предлагать свои услуги», — сообщил Текслер во время совещания.

Губернатор обратился к главам муниципалитетов. Он попросил их лично контролировать и координировать информационную работу на местах. По словам Текслера, фейки могут создать панику, запугать людей, этого нельзя допустить.

Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. Согласно указу, для участия в спецоперации на Украине из резерва будет призвано 300 тысяч военнообязанных. Как объяснил президент во время обращения к нации, сейчас на Украине российским военнослужащим противостоит целый блок НАТО. Для защиты народа и территориальной целостности, власти страны используют все средства.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер попросил жителей региона не верить фейкам о мобилизации, которые им предлагают социальные сети. На совещании с главами городов и районов 22 сентября он предложил ориентироваться на официальную информацию органов власти. «Обращаюсь ко всем жителям региона, прошу всех ориентироваться на официальную информацию органов власти, военных комиссариатов, не верить фейкам и непроверенным сообщениям в социальных сетях, телефонным звонкам. Возможна активизация мошенников, которые под видом „решал“ будут предлагать свои услуги», — сообщил Текслер во время совещания. Губернатор обратился к главам муниципалитетов. Он попросил их лично контролировать и координировать информационную работу на местах. По словам Текслера, фейки могут создать панику, запугать людей, этого нельзя допустить. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. Согласно указу, для участия в спецоперации на Украине из резерва будет призвано 300 тысяч военнообязанных. Как объяснил президент во время обращения к нации, сейчас на Украине российским военнослужащим противостоит целый блок НАТО. Для защиты народа и территориальной целостности, власти страны используют все средства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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