Губернатор Текслер попросил челябинцев не верить фейкам о мобилизации

22 сентября 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

По словам Алексея Текслера, фейки о мобилизации могут запугать население Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Челябинской области Алексей Текслер попросил жителей региона не верить фейкам о мобилизации, которые им предлагают социальные сети. На совещании с главами городов и районов 22 сентября он предложил ориентироваться на официальную информацию органов власти. «Обращаюсь ко всем жителям региона, прошу всех ориентироваться на официальную информацию органов власти, военных комиссариатов, не верить фейкам и непроверенным сообщениям в социальных сетях, телефонным звонкам. Возможна активизация мошенников, которые под видом „решал“ будут предлагать свои услуги», — сообщил Текслер во время совещания. Губернатор обратился к главам муниципалитетов. Он попросил их лично контролировать и координировать информационную работу на местах. По словам Текслера, фейки могут создать панику, запугать людей, этого нельзя допустить. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. Согласно указу, для участия в спецоперации на Украине из резерва будет призвано 300 тысяч военнообязанных. Как объяснил президент во время обращения к нации, сейчас на Украине российским военнослужащим противостоит целый блок НАТО. Для защиты народа и территориальной целостности, власти страны используют все средства.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер попросил жителей региона не верить фейкам о мобилизации, которые им предлагают социальные сети. На совещании с главами городов и районов 22 сентября он предложил ориентироваться на официальную информацию органов власти. «Обращаюсь ко всем жителям региона, прошу всех ориентироваться на официальную информацию органов власти, военных комиссариатов, не верить фейкам и непроверенным сообщениям в социальных сетях, телефонным звонкам. Возможна активизация мошенников, которые под видом „решал“ будут предлагать свои услуги», — сообщил Текслер во время совещания. Губернатор обратился к главам муниципалитетов. Он попросил их лично контролировать и координировать информационную работу на местах. По словам Текслера, фейки могут создать панику, запугать людей, этого нельзя допустить. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. Согласно указу, для участия в спецоперации на Украине из резерва будет призвано 300 тысяч военнообязанных. Как объяснил президент во время обращения к нации, сейчас на Украине российским военнослужащим противостоит целый блок НАТО. Для защиты народа и территориальной целостности, власти страны используют все средства.