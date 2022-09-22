Воры, находившиеся в федеральном розыске, попались пермским силовикам

23 сентября 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

Также во время рейда задержали двух человек за незаконное приобретение наркотиков Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Полицейские в Чусовом (Пермский край) нашли и задержали четырех человек находящихся в розыске, двое из них — в федеральном. Подозреваемых удалось поймать в ходе оперативных мероприятий по стабилизации криминогенной обстановки в городе, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Задержано 4 человека, находящихся в розыске за совершение краж, из них 2 в федеральном», — говорится на сайте. Также полицейские нашли гражданина, который числился без вести пропавшим. В ходе рейда полицейские пресекли три преступления и задержали двух человек за незаконное приобретение наркотиков. Помимо этого сотрудники правоохранительных органов изъяли 2 украденных сотовых телефона и пресекли более 150 административных правонарушений. Мероприятие было проведено по решению руководства ГУ МВД по краю, в Чусовой были направлены сотрудники из УМВД Перми.

Полицейские в Чусовом (Пермский край) нашли и задержали четырех человек находящихся в розыске, двое из них — в федеральном. Подозреваемых удалось поймать в ходе оперативных мероприятий по стабилизации криминогенной обстановки в городе, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Задержано 4 человека, находящихся в розыске за совершение краж, из них 2 в федеральном», — говорится на сайте. Также полицейские нашли гражданина, который числился без вести пропавшим. В ходе рейда полицейские пресекли три преступления и задержали двух человек за незаконное приобретение наркотиков. Помимо этого сотрудники правоохранительных органов изъяли 2 украденных сотовых телефона и пресекли более 150 административных правонарушений. Мероприятие было проведено по решению руководства ГУ МВД по краю, в Чусовой были направлены сотрудники из УМВД Перми.