22 сентября 2022

Воры, находившиеся в федеральном розыске, попались пермским силовикам

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт
Также во время рейда задержали двух человек за незаконное приобретение наркотиков Фото:

Полицейские в Чусовом (Пермский край) нашли и задержали четырех человек находящихся в розыске, двое из них — в федеральном. Подозреваемых удалось поймать в ходе оперативных мероприятий по стабилизации криминогенной обстановки в городе, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Задержано 4 человека, находящихся в розыске за совершение краж, из них 2 в федеральном», — говорится на сайте. Также полицейские нашли гражданина, который числился без вести пропавшим.

В ходе рейда полицейские пресекли три преступления и задержали двух человек за незаконное приобретение наркотиков. Помимо этого сотрудники правоохранительных органов изъяли 2 украденных сотовых телефона и пресекли более 150 административных правонарушений. Мероприятие было проведено по решению руководства ГУ МВД по краю, в Чусовой были направлены сотрудники из УМВД Перми.

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Полицейские в Чусовом (Пермский край) нашли и задержали четырех человек находящихся в розыске, двое из них — в федеральном. Подозреваемых удалось поймать в ходе оперативных мероприятий по стабилизации криминогенной обстановки в городе, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Задержано 4 человека, находящихся в розыске за совершение краж, из них 2 в федеральном», — говорится на сайте. Также полицейские нашли гражданина, который числился без вести пропавшим. В ходе рейда полицейские пресекли три преступления и задержали двух человек за незаконное приобретение наркотиков. Помимо этого сотрудники правоохранительных органов изъяли 2 украденных сотовых телефона и пресекли более 150 административных правонарушений. Мероприятие было проведено по решению руководства ГУ МВД по краю, в Чусовой были направлены сотрудники из УМВД Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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