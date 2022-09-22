«Столото» ищет пермяка, выигравшего 7,7 млн рублей

Победитель купил 10 билетов на сумму около 3 тыс. рублей
Житель Пермского края выиграл в лотерею более 7,7 млн рублей. Победитель еще не объявился, сообщили URA.RU в «Столото».
«В государственной лотерее „Рапидо“ был разыгран суперприз в размере 7 713 423 рубля. Удача улыбнулась участнику из Пермского края. Победитель еще не обратился в „Столото“ за выигрышем», — рассказали в «Столото».
Пермяк купил 10 билетов на сумму около 3 тыс. рублей. Условия для победы в лотерее «Рапидо» — угадать все числа комбинации. Ранее также стало известно, что другой пермяк выиграл около 2,5 млн рублей в «Спортлото». Победителю в этом помог билет за 60 рублей.
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