«Столото» ищет пермяка, выигравшего 7,7 млн рублей

23 сентября 2022 в 15:52 Размер текста - 17 +

Победитель купил 10 билетов на сумму около 3 тыс. рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Пермского края выиграл в лотерею более 7,7 млн рублей. Победитель еще не объявился, сообщили URA.RU в «Столото». «В государственной лотерее „Рапидо“ был разыгран суперприз в размере 7 713 423 рубля. Удача улыбнулась участнику из Пермского края. Победитель еще не обратился в „Столото“ за выигрышем», — рассказали в «Столото». Пермяк купил 10 билетов на сумму около 3 тыс. рублей. Условия для победы в лотерее «Рапидо» — угадать все числа комбинации. Ранее также стало известно, что другой пермяк выиграл около 2,5 млн рублей в «Спортлото». Победителю в этом помог билет за 60 рублей.

Житель Пермского края выиграл в лотерею более 7,7 млн рублей. Победитель еще не объявился, сообщили URA.RU в «Столото». «В государственной лотерее „Рапидо“ был разыгран суперприз в размере 7 713 423 рубля. Удача улыбнулась участнику из Пермского края. Победитель еще не обратился в „Столото“ за выигрышем», — рассказали в «Столото». Пермяк купил 10 билетов на сумму около 3 тыс. рублей. Условия для победы в лотерее «Рапидо» — угадать все числа комбинации. Ранее также стало известно, что другой пермяк выиграл около 2,5 млн рублей в «Спортлото». Победителю в этом помог билет за 60 рублей.