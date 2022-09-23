Картофель является одним из самых популярных овощей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Челябинской области похвастались урожаем картофеля, для уборки которого выделяют последние теплые дни осени. Среди собранных ведер корнеплодов нашлись экземпляры в виде сердца. Об этом они сообщили в соцсетях.

«Картошка, картошка, многим это знакомо. Иногда с удовольствием, а иногда и с не особым. Зато как в деревне хорошо, совсем другая жизнь, никуда не нужно бежать», — рассказал Вадим И. во «ВКонтакте», демонстрируя фото уборки корнеплода.

Ранее URA.RU сообщало о том, что челябинские фермеры определились с ценой на картофель. В период сбора урожая стоимость килограмма одного из самых популярных овощей в России стартует с 17-19 рублей.