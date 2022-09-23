23 сентября 2022

Челябинцы похвастались урожаем картофеля. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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КГСХА. Агрономический факультет. Микроклональное размножение картофеля. Курган, рассада, пробирка, наука, хозяйство, картофель, лаборатория, агрономический факультет, размножение картофеля
Картофель является одним из самых популярных овощей Фото:

Жители Челябинской области похвастались урожаем картофеля, для уборки которого выделяют последние теплые дни осени. Среди собранных ведер корнеплодов нашлись экземпляры в виде сердца. Об этом они сообщили в соцсетях.

«Картошка, картошка, многим это знакомо. Иногда с удовольствием, а иногда и с не особым. Зато как в деревне хорошо, совсем другая жизнь, никуда не нужно бежать», — рассказал Вадим И. во «ВКонтакте», демонстрируя фото уборки корнеплода.

Ранее URA.RU сообщало о том, что челябинские фермеры определились с ценой на картофель. В период сбора урожая стоимость килограмма одного из самых популярных овощей в России стартует с 17-19 рублей.

В урожае 2022 года попались такие экземпляры

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Жители Челябинской области похвастались урожаем картофеля, для уборки которого выделяют последние теплые дни осени. Среди собранных ведер корнеплодов нашлись экземпляры в виде сердца. Об этом они сообщили в соцсетях. «Картошка, картошка, многим это знакомо. Иногда с удовольствием, а иногда и с не особым. Зато как в деревне хорошо, совсем другая жизнь, никуда не нужно бежать», — рассказал Вадим И. во «ВКонтакте», демонстрируя фото уборки корнеплода. Ранее URA.RU сообщало о том, что челябинские фермеры определились с ценой на картофель. В период сбора урожая стоимость килограмма одного из самых популярных овощей в России стартует с 17-19 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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